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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يهزم الزمالك ويصعد لنهائي كأس مصر لليد

صدى البلد

صعد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني ديفيد ديفيز، لنهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي.

وتأهل المارد الأحمر عقب تغلبه على غريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا الإسباني ماتيو جارالدا بنتيجة 27-25.

وكان الشوط الأول من اللقاء الذي أقيم مساء الخميس على صالة 6 أكتوبر الدولية قد انتهى بتقدم الفارس الأبيض بنتيجة 13-12، قبل أن يستعيد الشياطين الحمر مستواهم ويستطيعوا تحقيق الفوز.

وشهد اللقاء إصابة عبد الرحمن حميد حارس الأهلي بعد تألقه في الشوط الأول وتصديه أكثر من 9 كرات، وحل بدلًا منه عبد الرحمن طه والذي زاد عن مرماه في أكثر من كرة.

وسيلتقي أبناء القلعة الحمراء الجمعة مع سبورتنج والذي فاز على جاره سموحة بنتيجة 25-22 على كأس البطولة، فيما يلعب الزمالك مع سموحة على الميدالية البرونزية.

وكان الأهلي قد صعد لقبل النهائي بعد تفوقه على نظيره هليوبوليس بنتيجة 34-30، فيما تأهل الزمالك بعد فوزه على نظيره الطيران بنتيجة 40-20.

الجدير بالذكر، أن سبورتنج هو حامل لقب البطولة الماضية عقب تغلبه على نظيره الزمالك في اللقاء الذي أقيم على صالة المهندس حسين عثمان الخاصة بنادي المقاولون العرب.

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