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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتشال جثة رضيع وطفل من ترعتين بالمنيا وأبو قرقاص

جثه صورة أرشيفية
جثه صورة أرشيفية

انتشل أهالي إحدى قري مركز المنيا جثة طفلة رضيعة مجهولة عمرها عدة شهور من داخل ترعة، كما تم العثور علي جثة طفل عمره 10 سنوات، داخل ترعة مكين بمركز أبوقرقاص ورجحت التحريات الأولية وجود شبهة جنائية حول الواقعتين، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لكشف الظروف والملابسات، وتم إيداع الجثتين بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور علي جثة الطفل سعد.م 10 سنوات داخل ترعة جانبية بقرية مكين التابعة لمركز أبوقرقاص.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية، تم انتشال الجثة ونقلها إلي مشرحة المستشفي المركزي.

وأفادت التحريات الأولية وجود شبهة جنائية، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث الجنائي بجمع المعلومات ومعرفة ظروف وملابسات الحادث.

كما تلقي مأمور مركز شرطة المنيا، بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة طفله رضيعه مجهولة الأسم والعنوان، داخل ترعة الجانبية بإحدى قرى مركز المنيا وجري نقلها إلي مشرحة المستشفي المركزي.

وأفادت التحريات الأولية أن الجثة لطفله رضيعه تبلغ من العمر عدة شهور، وتم العثور عليها داخل الترعة وتكثف إدارة البحث من جهودها لتحديد هوية وأهلية الجثة وكشف ظروف وملابسات الحادث، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

 

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