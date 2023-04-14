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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تكميم المعدة.. معلومات عن عملية مي كساب

صدى البلد

أثارت الفنانة مي كساب الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما صرحت في إحدى اللقاءات التلفزيونية بأنها خضعت لعملية تكميم المعدة للتخلص من الوزن الزائد.

وفي هذا السياق نكشف لكم من خلال السطور التالية بعض المعلومات التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص عن عملية تكميم المعدة.

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معلومات عن تكميم المعدة 


تكميم المعدة هي عملية جراحية لعلاج البدانة للحث على إنقاص الوزن، عن طريق تصغير حجم المعدة، وتعني كلمة "استئصال المعدة" إزالة جزء من المعدة، وتزيل عملية تكميم المعدة حوالي 80٪ من معدتك ، تاركة وراءها "كم" أنبوبي، بحجم وشكل موزة.

ماذا تفعل تكميم المعدة؟
يعد تقليل حجم المعدة طريقة بسيطة لتقييد كمية الطعام التي يمكنك تناولها في جلسة واحدة، مما يجعلك تشعر بالشبع بشكل أسرع، ولكنه يخدم أيضًا غرضًا آخر: فهو يقلل من كمية هرمونات الجوع التي يمكن أن تنتجها معدتك، هذا يساعد على تقليل الشهية والرغبة الشديدة وقد يساعد في منع النبضات التي تجعل الأشخاص يستعيدون الوزن الذي فقدوه.

ما مدى شيوع جراحة تكميم المعدة؟
تكميم المعدة هي أكثر عمليات إنقاص الوزن شيوعًا في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، أكثر من نصف جراحات السمنة التي يتم إجراؤها في الولايات المتحدة كل عام هي عمليات تكميم المعدة،  يبلغ إجمالي عدد عمليات تكميم المعدة التي يتم إجراؤها كل عام حوالي 150.000 في الولايات المتحدة و 380.000 في جميع أنحاء العالم. ولكن ، 1٪ فقط من الأشخاص الذين يمكن أن يستفيدوا ويتأهلون للجراحة يحصلون عليها بالفعل.

ما الحالات الطبية التي تساعد في علاجها جراحة تكميم المعدة؟
جراحة تكميم المعدة هي علاج جراحي للسمنة والحالات الطبية المتعلقة بالسمنة، يتم تقديمه فقط للأشخاص المؤهلين الذين يعانون من حالات طبية خطيرة تتعلق بالسمنة أو المعرضين لخطر كبير لتطويرها، يمكن لجراحة تكميم المعدة تحسين الأمراض والقضاء عليها في بعض الأحيان ، بما في ذلك:

مقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع الثاني.
ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم.
فرط شحميات الدم (ارتفاع الكوليسترول) وأمراض الشرايين.
مرض الكبد الدهني غير الكحولي والتهاب الكبد الدهني.
متلازمة نقص التهوية بسبب السمنة وانقطاع النفس الانسدادي النومي.
آلام المفاصل وهشاشة العظام.
هل تكميم المعدة آمن؟

مخاطر جراحة تكميم المعدة أقل بكثير من مخاطر الإصابة بالسمنة والأمراض المرتبطة بها، كما أن لديها معدلات مضاعفات أقل من العمليات الشائعة الأخرى ، بما في ذلك استئصال المرارة واستبدال مفصل الورك، يتم تنفيذ معظم عمليات تكميم المعدة من خلال تقنيات جراحية طفيفة التوغل ، مما يعني ألمًا أقل من الشقوق والتعافي بشكل أسرع.

كم من الوقت تستغرق جراحة تكميم المعدة؟
بالمقارنة مع إجراءات جراحة إنقاص الوزن الأخرى ، فإن عملية تكميم المعدة هي عملية قصيرة وبسيطة نسبيًا، يستغرق حوالي 60 إلى 90 دقيقة، قد يطلب منك جراحك البقاء في المستشفى لمدة يوم إلى يومين بعد ذلك. بهذه الطريقة ، يمكنهم المساعدة في إدارة الألم وأي آثار جانبية مؤقتة للجراحة ، مثل الغثيان.

هل سأضطر إلى اتباع نظام غذائي بعد جراحة تكميم المعدة؟
على المدى القصير، سيتعين عليك اتباع إرشادات غذائية صارمة للتأكد من أن معدتك تلتئم جيدًا، بعد بضعة أشهر ، قد تبدأ في تناول نظام غذائي أكثر طبيعية، ولكن لا يزال عليك اختيار الأطعمة بحكمة، نظرًا لأنك لن تكون قادرًا على تناول الكثير من الطعام كما كان من قبل ، فسيتعين عليك التأكد من أن ما تأكله مغذي بدرجة كافية للحفاظ على احتياجاتك من الطاقة، ستبدأ في تناول الفيتامينات بعد وقت قصير من الجراحة وستحتاج إلى الاستمرار في تناولها بشكل دائم.

 

المصدر: my.clevelandclinic

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