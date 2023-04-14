أصح قرار أخذته في حياتي.. صور مي كساب قبل وبعد العملية

تصدرت الفنانة مي كساب مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعدما صرحت في إحدى اللقاءات التلفزيونية بأنها خضعت لعملية تكميم المعدة للتخلص من الوزن الزائد، وقالت “أصح قرار أخذته في حياتي”.

تعتبر مي كساب من النجمات اللاتي تحرص في الكثير من الأحيان على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بأبرز الصور والإطلالات التي تكشف عن قوامها.

كشفت صور مي كساب على إنستجرام عن الفرق بين صورها قبل عملية التكميم وبعدها، مما أثار حالة من الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

من جانب آخر تعتبر مي كساب من الفنانات اللاتي تعتمد على الإطلالات البسيطة والغير مبالغ وتحرص على اقتناء الملابس التي تتناسب مع قوامها.

مي كساب

مي كساب

مي كساب

مي كساب

مي كساب

مي كساب

مي كساب

مي كساب