في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ صبا مبارك

يصادف اليوم 10 أبريل عيد ميلاد الفنانة الأردنية صبا مبارك التي أتمت عامها الـ 47، وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها علامات التقدم في العمر.



وتعتبر صبا مبارك من النجمات التي تحرص دائما على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بأبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها في مختلف مناسبات.



وكشفت صور صبا مبارك عن إطلالاتها التي تجمع بين الجرأة و الأناقة، فهي تتمتع بذوقها الرفيع و المختلف وهو ما يميزها عن باقي نجمات ومشاهير الوطن العربي.



وتحرص صبا مبارك على تنسيق قطع المجوهرات و الإكسسوارات و الحقائب و الأحذية التي تزيد من أناقتها و تمنحها إطلالة متكاملة.



أما من الناحية الجمالية، تعتمد صبا مبارك على تسريحات الشعر وصيحات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها والتي كشفت عن جمال ملامحها.



صبا مبارك

صبا مبارك

صبا مبارك

صبا مبارك

صبا مبارك

صبا مبارك

صبا مبارك

صبا مبارك

صبا مبارك

صبا مبارك