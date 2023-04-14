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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سرب درون.. تحليق الطيور الميتة لفهم أسرار هندسة الطيران| فيديو

طيور ميتة
طيور ميتة

رصدت فضائية “العربية ” تقرير فيديو عن "تحليق الطيور الميتة فهى تجربة مثيرة لفهم أسرار هندسة الطيران الكامنة فى الطير"، فأسراب من الطيور الميتة تحلق من جديد فهذا ليس ضربا من الخيال، بل سيناريو قابل للتطبيق عبر تجهيز الطيور المحنطة بطائرات بدون طيار.


وطبقا للدكتور مصطفى حسناليان أستاذ الهندسة الميكانيكية: "ضمن مشروع يعمل عليه باحثون في الهندسة الميكانيكية باستخدام هذه التكنولوجيا التي نعمل على تطويرها ستساعدنا الطيور المحنطة المسيرة، على فهم كل العلوم الكامنة وراء الطيور المهاجرة، لمساعدة صناعة الطيران فى الأساس إذا تعلمنا كيف تدير هذه الطيور الأمور فيما بينها، يمكننا تطبيق ذلك فى صناعة الطيران المستقبلية، لتوفير المزيد من الطاقة والوقود".


واوضح التقرير، أن الطيور المسيرة مازالت داخل قفص الطائرات.

ووفقا لمعهد نيو ميكسيكو تيش:  لضبط زاوية رفرفة الأجنحة وآلية طيرانها بطريقة تتناسب مع سرعتها وموقعها في السرب، وهناك دراسة وحسابات هندسية ستستمر لعامين آخرين، من أجل زيادة مدة تحليق درون الطيور المجنحة قبل إطلاق سرب كامل .

 


 

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