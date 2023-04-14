معهد إيطالي يبتكر بطارية صالحة للأكل لاكتشاف الأمراض.. فيديو

رصدت قناة "العربية" تقرير فيديو عن بطارية قابلة للأكل"، موضحة أن هذا الإبتكار قد يحدث ثورة في مجال الأجهزة الطبية، فهي قابلة لإعادة الشحن أيضا.

وطبقا لماريو كيروني وهو أحد العلماء من فريق البحث: فقد صنع العلماء النموذج الأول لبطارية صالحة للأكل والشحن.



قال فريق المعهد الإيطالي للتكنولوجيا"IIT": صنع البطارية من مواد غذائية إضافة إلى ورق الذهب والأعشاب البحرية وشمع العسل لتغليف أقطاب البطارية، فالمواد ربطت معا، لتعطي جهدا كهربائيا ضئيلا بطريقة تمكن البطارية من إعادة شحنها ذاتيا تمهيدا لاستعمالها في أجهزة استشعار، لاكتشاف الأمراض في مراحلها الأولى.