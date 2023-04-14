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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعزيز دور البنك الدولي في دعم الدول النامية

رانيا المشاط ومساعد وزير الخزانة الأمريكية يناقشان آليات تنفيذ برنامج نوفي

صدى البلد

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أليكسيا لاتورتو، مساعد وزير الخزانة الأمريكية للتجارة الدولية والتنمية، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

تناول اللقاء مناقشة التفاصيل المتعلقة بالرؤية الأمريكية حول آليات تطوير مجموعة البنك الدولي وتعظيم دور التعاون الإنمائي في دعم الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية دور البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف في إتاحة التمويلات التنموية الميسرة لدعم الدول الناشئة، وأهمية أن تعكس الإصلاحات التي يجري مناقشتها مطالب الدول النامية وخاصة متوسطة الدخل والأقل نموا من أجل تعزيز الجهود المبذولة للصمود في مواجهة التحديات المعقدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي وآثاره علي اقتصاديات المنطقة والقارة الأفريقية، كما تناول اللقاء سبل التعاون في مجال عمل المناخ وتحقيق عدالة التمويل .

في سياق منفصل بحث الجانبان الإجراءات المُستمرة لتنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، التي تعزز جهود الدولة في مجال التحول الأخضر، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وآليات تنفيذ الإعلان السياسي المشترك الصادر عن مصر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا خلال مؤتمر المناخ COP27، لدعم محور الطاقة ضمن البرنامج.

وتُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تعقد تحت شعار «الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية»، بمشاركة محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، وذلك لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي.

الولايات المتحدة القطاع الخاص صندوق النقد الدولى التعاون الدولي القارة الافريقية

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رانيا المشاط ومساعد وزير الخزانة الأمريكية يناقشان آليات تنفيذ برنامج نوفي

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