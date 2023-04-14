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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تسعى لإظهار نموها وازدهارها.. السعودية تبدأ رحلة تأسيس جناحها في إكسبو 2025

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

دشّنت المملكة العربية السعودية رحلتها مع معرض "إكسبو 2025 أوساكا، كانساي، اليابان"، من خلال الحفل الذي أقيم اليوم في مدينة أوساكا اليابان، والذي يمثل بداية انطلاق رحلة تأسيس الجناح، بحضور المفوض العام للجناح السعودي عثمان المزيد.

وأكد المزيد أن حفل اليوم يمثل خطوة أولى لمشاركة المملكة العربية السعودية في معرض إكسبو 2025 أوساكا، كانساي، اليابان والذي تسعى المملكة من خلاله إلى إظهار ما وصلت له من نمو وازدهار وتطور في مجالات التنمية والاستدامة، في ظل رؤية السعودية 2030"، مضيفاً إلى أن الجناح سيّركز على بناء الصورة الذهنية عن المملكة لدى المجتمع الدولي، ودعم الابتكار والإبداع ودورهما في عمل أو تطوير أفكار خلّاقة تسهم في خدمة البشرية، إلى جانب دعم القضايا الدولية وخاصة تلك المتعلقة بأهداف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للاستدامة والتطوير.

وستعمل المملكة وفق هذا المفهوم على بناء جناحها في موقع المعرض الذي سيفتتح أبوابه في شهر أبريل من عام 2025م، جامعاً 153 دولة، وعدداً من المنظمات الدولية في اليابان، ويحمل المعرض شعار "تصميم مجتمع المستقبل لحياتنا"، متضمناً ثلاثة مواضيع فرعية، هي: "إنقاذ الحياة" و"تمكين الحياة" و"ربط الحياة"، ومن المتوقع أن يبلغ عدد الزائرين لأوساكا خلال الحدث ما يزيد عن 28 مليون زائر.

وتسعى المملكة خلال مشاركتها في "إكسبو اليابان 2025 أوساكا، كانساي"، إلى مواصلة النجاح الذي حققته في الدورة السابقة لإكسبو والتي أقيمت في دبي، حيث اجتذب الجناح السعودي ما يزيد على 4.9 مليون زائر، حاصداً عدة جوائز من بينها جائزة "أفضل جناح" من فئة "الأجنحة الكبيرة" من قِبل مجلة إكزيبتور (Exhibitor)، وجائزة "أفضل تصميم داخلي" و"أفضل عرض". إضافةً إلى فوزه بالشهادة البلاتينية في "لييد" المقدمة من "ذا يو إس قرين بلدينغ كاونسل" (USGBC)، وسجل ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة "غينيس" للأرقام العالمية، وهي "أكبر أرضية مضيئة تفاعلية"، و"أطول ستارة مائية تفاعلية" بطول 32 متراً، و"أكبر مرآة شاشة رقمية تفاعلية".

 

المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي اليونسكو رؤية السعودية 2030 مملكة العربية السعودية

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