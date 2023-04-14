الحصاد الأسبوعي للتربية والتعليم.. اجتماع هام في العاصمة الإدارية ومبادرة لدمج التكنولوجيا

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقريره الأسبوعي لإلقاء الضوء على حصاد أخبار وزارة التربية والتعليم، خلال الفترة من 9 إلى 13 أبريل.

وزير التعليم في مجلس الشيوخ

أكد التقرير الاسبوعي لـ المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في يوم الأحد ٩ إبريل ، استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أمام لجنة التعليم بمجلس الشيوخ جهود الوزارة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة ومدارس النور للمكفوفين ويؤكد أن الوزارة تعمل على تقديم منظومة متكاملة من الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة، ويرحب بدراسة مقترح لدمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية بمدارس النور للمكفوفين وتوفير الادوات اللازمة لتتناسب مع التقدم التكنولوجي والتعلم عن بعد.

وزيرا التعليم والثقافة يشهدان احتفالية النشاط الفني والمسرحي بمسرح مدرسة النصر للغات



وقال المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في يوم الإثنين 10 أبريل حضر وزيرا التعليم والثقافة فعاليات احتفالية للنشاط الفني والمسرحي لعدد من مدارس القاهرة بمسرح مدرسة النصر للغات التابعة للمعاهد القومية بمصر الجديدة، وذلك في إطار مبادرة "إحياء المسرح المدرسي والفنون المدرسية" حيث شارك بها طلاب وطالبات عدد من المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وزير التعليم يتفقد مدرسة القديس يوسف للغات



وأوضح المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في يوم الثلاثاء 11 أبريل تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، مدرسة القديس يوسف للغات التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، ويؤكد أن التعليم مسئولية قومية تضامنية والنجاح في تحقيق أهدافه يعتمد على تضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية.

معرض "لمحات من الهند للمعلمين"



واشار المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه في يوم الثلاثاء 11 إبريل ، نظمت وزارة التربية والتعليم والسفارة الهندية بالقاهرة معرض "لمحات من الهند للمعلمين" بدار الأوبرا المصرية للوحات معلمي التربية الفنية بصالة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج نيابة عن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأجيت جوبتيه سفير دولة الهند بمصر.

توعية الطلاب بمفهوم وثقافة حماية المنافسة



كما أكد المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في يوم الثلاثاء 11 إبريل ، بحث الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مع رئيس جهاز حماية المنافسة تعزيز التعاون لتوعية الطلاب بمفهوم وثقافة حماية المنافسة، وان الاتفاق على عقد لقاءات عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع مديري الادارات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية لنشر الوعي بثقافة حماية المنافسة وتزويد الطلاب بالمفاهيم الخاصة بها .

حفل ختام الدورة الرمضانية 2023



ووفقا لتقرير المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفل ختام الدورة الرمضانية 2023، التي ينظمها الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، برئاسة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذى أقيم بالصالة الدولية لاتحاد الشرطة الرياضي.



وخلال الاحتفالية، أكد الدكتور رضا حجازي أن تطوير منظومة الرياضة المدرسية تستهدف رفع الكفاءة الصحية والبدنية لطلاب المدارس المصرية.

اجتماع هام في العاصمة الادارية الجديدة



وأوضح المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في يوم الأربعاء 12 أبريل، عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من الملفات من بينها متابعة آخر المستجدات المتعلقة بمبادرة رئيس الجمهورية لاختيار 1000 مدير مدرسة، فضلا عن متابعة الاجراءات الخاصة بتفعيل مبادرة "إعادة إحياء المسرح المدرسي" والاستثمار في قدرات الطلاب الموهوبين فنيا، كما استعرض الوزير كافة الاجراءات المتعلقة بانتقال العاملين للمقر الجديد للوزارة.

إطلاق مبادرة لدمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية بمدارس النور للمكفوفين



وأخيراً، أكد المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في يوم الخميس 13 أبريل، اتفق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مع صندوق "عطاء" على توقيع بروتوكول تعاون لإطلاق مبادرة لدمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية بمدارس النور للمكفوفين، والذي يتضمن تسليم أجهزة "لاب توب" للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية، بالاضافة إلى تجهيز معمل كل مدرسة من مدارس المكفوفين بأجهزة السطر الإلكتروني بجانب تأهيل وتدريب الطلاب والمعلمين على هذه الأجهزة.

التعليم في اسبوع

التعليم في اسبوع

التعليم في اسبوع

التعليم في اسبوع

التعليم في اسبوع

التعليم في اسبوع

التعليم في اسبوع

التعليم في اسبوع