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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمرة شوال.. خطوات الحصول على الباركود

العمرة
العمرة

يسعي الكثير من المواطنين إلي أداء العمرة خاصة بعد أن أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن فتح باب الحجز العمرة شوال 2023 من خلال تطبيق «نسك».

فتح الحجز علي عمرة شوال

وتسعي السعودية إلي تقديم الخدمات للظتئرين والراغبين فى زيارة بيت الله من خلال تطبيقتها السهلة حيث تم  فتح إصدار التصاريح لعمرة شوال، لتكون عمرتك سهلة وميسرة،عبر تطبيق نسك.

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أهمية باركود العمرة 


ويلزم على المعتمر القيام بالتاكد من صحة باركود العمرة حيث أنه شرط أساسي للسفر خاصة فى حال انتهاء صلاحيته يمكن أن يتسبب فى العودة من المطار حيث أن صلاحيته اسبوع واحد فقط بعد استخراجه.

خطوات الحصول على باركود العمرة


وللحصول على باركود العمرة يتم اتباع عدد من الخطوات والتي تتضمن مايلي

- تبدء أولى خطوات الحصول على باركود العمرة الدخول على موقع البوابة المصرية للعمرة عبر الضغط على الرابط التالي

- ثم يقوم بعدها المتقدم باختيار كلمة، خدمة الاستعلام.

- وفى هذه الخطوة يقوم المتقدم بإدخال رقم الجواز أو الرقم القومي، والضغط على عبارة بحث جديد.

- بعد ذلك، يظهر مصير المتقدم، سواء حصل على التأشيرة مضاف إليها الباركود أم لا.

خطوات  التأكد من صحة باركود العمرة 


وتتيح بوابة العمرو المصرية إمكانية التأكد من صحة باركود العمرة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي تشمل مايلي :- 
- تبدء خطوات التأكد من صحة باركود العمرة الدخول إلى موقع البوابة المصرية للعمرة.

- وفى هذه الخطوة يقوم المتقدم باختيار كلمة خدمة الاستعلام.

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- يتم فى هذه الخطوة إدراج رقم الجواز أو الرقم القومي لبطاقة سارية

- ثم الضغط على عبارة بحث جديد.

- بعد هذه الخطوة يظهر موقف المتقدم للعمرة سواء حصل على التأشيرة مضافا إليها «الباركود» أم لا.

 

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