الممنوعون من تناول الفسيخ والرنجة في رمضان.. هل أنت منهم؟

أقترب شم النسيم والذي يشتهر تناول الأسماك المملحة فيه، كالرنجة والفسيخ والملوحة، وبالرغم من مجيئة في شهر رمضان ومع الصيام وتسببها بالشعور بالعطش فقد لا يمنع هذا الأمر محبيه من تناولها.

أشخاص ممنوعين من تناول الفسيخ والرنجة في رمضان



وقال الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية، أن تناول الأسماك المملحة في شهر رمضان قد يسبب الشعور بالعطش الشديد في اليوم التالي من الصيام، ولكن الأمر لا يقتصر على العطش فقط.





وأضاف القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، إلى أن هناك أشخاص قد يتضرروا بشكل كبير من تناول الفسيخ والرنجة، ويتخطى الأمر بالنمسبة لهم عن الشعور بالعطش الشديد خلال الصيام.



وحذر القيعي، مرضى ارتفاع ضغط الدم والنقرس والسكري والفشل الكلوي من تناول الفسيخ والرنجة، ويفضل استبدالهم بالتونهة المدخنة، أو الأسماك قليلة الملح.

أشخاص ممنوعين من تناول الفسيخ والرنجة في رمضان





وتابع القيعي، أنه في حالة لابد من تناول الرنجة والفسيخ، فلتكن الكمية المتناولة قليلة جدا، وعلى فترات متباعدة مع متابعة قياس الضغط بعد تناولها.



وأشار القيعي، إلى أنه يمكن التقليل من مخاطر تناول الرنجة والفسيخ بدمج الخضروات مع هذه الأطباق، وتناول الماء بكميات كبيرة للحد من كمية الأملاح في الجسم.