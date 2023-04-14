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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الجديدة لـ5 سيارات صينية زيرو بالسوق المصري| صور

صدى البلد

شهدت السوق المصري العديد من التغييرات السعرية خلال الفترة الماضية، بما في ذلك العديد من السيارات الصينية الجديدة.

يستعرض صدى البلد في السياق التالي أبرز 5 سيارات صينية ارتفعت أسعارها مؤخراً.

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بيستون B70 موديل 2023

بيستون B70 موديل 2023

تعتمد سيارة بيستون B70 موديل 2023 على ناقل حركة مكون من 7 سرعات تعمل بشكل أوتوماتيكي، مع تقنية الجر الامامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 169 حصانا.

 

أسعار بيستون B70موديل 2023

الفئة الأولى بقيمة قدرها 698,000 جنيه    

الفئة الثانية بقيمة قدرها 806,000 جنيه

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 955,000 جنيه     

بايك X3 موديل 2023

بايك X3 موديل 2023

تعتمد السيارة بايك X3موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 116 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 148 نيوتن متر، بنظام جر أمامي، مع ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

                                      

أسعار بايك X3 موديل 2023

الفئة الأولى بقيمة قدرها 619,000 جنيه

الفئة الثانية بقيمة قدرها 719,000 جنيه     

هافال H6 موديل 2022

هافال H6 موديل 2022

تستمد السيارة هافال H6موديل 2022 ، قوتها من خلال محرك سعة 1500 سي سي تيربو، رباعي الأسطوانات يستطيع أن ينتج قوة 150 حصانا، و 220 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تتسارع العجلات بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات بتقنية الجر الأمامي.

 

أسعار هافال H6 موديل 2022

الفئة الأولى بقيمة قدرها 935,000 جنيه    

الفئة الثانية بقيمة قدرها 990,000 جنيه     

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 1,025,000 جنيه  

الفئة الرابعة بقيمة قدرها 1,100,000 جنيه

شيري اريزو 5 موديل 2023 

شيري اريزو 5 موديل 2023 

تتمتع السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر، ينتج 114 حصانا، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، مدعوم بناقل سرعات مانيوال واخر أوتوماتيكي، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية.

 

أسعار شيري اريزو 5 موديل 2023 

الفئة الأولى بقيمة قدرها 390,000 جنيه

الفئة الثانية بقيمة قدرها 430,000 جنيه     

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 455,000 جنيه

 

ام جي ZS موديل 2022

ام جي ZS موديل 2022

تعتمد السيارة ام جي ZSعلى قدرات فنية تتمثل في محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يتمكن من انتاج 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، وقوة اجمالية بلغت 119 حصانا، وتنتقل السرعة إلى العجلات بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء، تتكون من 4 سرعات، مع تقنية الدفع الامامي، بالإضافة إلى قدرات تسارع تستغرق 10.9 ثانية للانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

 

أسعار السيارة ام جي ZS موديل 2022

الفئة الأولى بقيمة قدرها 679,990 جنيه    

الفئة الثانية بقيمة قدرها 699,990 جنيه

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 714,990 جنيه

الفئة الرابعة بقيمة قدرها 719,990 جنيه

 

 

شيرى اريزو 5 هافال H6 بيستون B70 بايك X3 بايك هافال

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