أركب ألماني بسعر صيني..  BMW 320I بـ ثمن مفاجأة| صور

شهدت أسعار السيارات الجديدة ارتفاعا قياسياً لأسعارها الرسمية خلال فترة وجيزة، انطلقت شرارتها في شهر فبراير عام 2022 ومازالت مستمرة حتى الآن، بالإضافة لفرض رسوم إضافية تعرف باسم الأوفر برايس.

BMW 320I

تأتي السيارات الصينية عى رأس الزيادات حيث وصلت أسعارها لفئات المليون جنيه لأول مرة بالسوق المصري، ونظراً لهذه الزيادات الكبيرة، يبحث المشترون الجدد عن شراء سيارة "مستعملة أو جديدة" بنفس قيمة السيارات الصينية الجديدة بالوقت الحالي وتحقق مبدأ القيمة مقابل السعر.

وتأتي السيارات الألمانية على قائمة أقوى السيارات التي تحافظ على قيمتها في سوق المستعمل، ومن أشهرها السيارة BMW 320I موديل 2015.

BMW 320I

مواصفات السيارة BMW 320I موديل 2015

تأتي السيارة BMW 320I موديل 2015 بمحرك سعة 200 سي سي ينتج قوة تصل الى 184 حصانا، 4 سلندر، وعزم أقصى للدوران يصل الى 270 نيوتن متر، مع نقل حركة ستيبترونيك يتألف من 8 سرعات، ونظام جر خلفي.

تبلغ السرعة القصوى للسيارة BMW 320I موديل 2015 نحو 235 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 7.3 ثانية، و متوسط استهلاك الوقود 6 لتر/100كم.

وبلغت قراءة العداد في السيارة BMW 320I موديل 2015 نحو 180 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

تتوفر السيارة BMW 320I موديل 2015 بالعديد من تجهيزات الأمن والسلامة أبرزها وسائد هوائية للسائق، وسائد هوائية للراكب الأمامي، وكراسي كهربائية، كراسي كهربائية، وتوزيع اليكتروني للفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وجنوط رياضية قياس 16 بوصة

BMW 320I

أسعار السيارة BMW 320I موديل 2015 "مستعملة"

يبلغ سعر السيارة BMW 320I موديل 2015 في سوق المستعمل 850 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.