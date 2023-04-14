محمد محيي: اختفاء بهاء سلطان كان مشابها لفترة غيابي عن المشهد الغنائي

أكد المطرب محمد محيي، أنه حضر بدايات المشاكل بين المطرب بهاء سلطان مع المنتج نصر محروس، منوهًا بأنه تواجد في فترة المشاهد الطبيعية، موضحًا أن نصر محروس هو الأكبر وكان عليه احتواء الأزمة والاستفادة من بهاء سلطان.

وأوضح محمد محيي، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفنان بهاء سلطان موهبة كبيرة جدًا والجمهور انتظره كثيرًا، مؤكدًا أن اختفاء بهاء سلطان كان مشابه له في فترة تغيبه عن المشهد الغنائي.

احتواء الأزمات

وأضاف محمد محيي أن نصر محروس كان ممكن أن يحتوي الفنانة شيرين عبدالوهاب والمطرب بهاء سلطان، حيث إنهما بدأا معه وحققا نجاحا كبيرا، وكان من المفترض أن يحتويهما.