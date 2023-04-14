محمد محيي: رامز جلال لو طلبني مش هروح.. ووعدوني بحذف حلقتي

أكد المطرب محمد محيي، أنه لن يذهب لبرنامج المقالب الخاصة برامز جلال مرة أخرى، كما أنه لن يطلبه معه في البرنامج، موضحًا أن ردت فعله كانت قوية جدًا ضد رامز جلال، كما أنه كان رافض للبرنامج من البداية.

وأوضح محمد محيي، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه كان هناك مشكلة كبيرة بينهما ولم يكن يعرف المقلب الذي تعرض له، كما أنه تم وعده بحذف المادة التي تم تصويرها، متابعًا: "كنت مضايق جدًا لكن الأطفال كانت مبسوطة".

رامز لو طلبني تاني مش هروح

وأشار محمد محيي إلى أنه عرض عليهم استرداد الأموال مرة أخرى مقابل حذف المشاهد وعدم إذاعة الحلقة، مضيفًا: "لو طلبني تاني مش هروح تاني.. وبعتذر للفنان رامز جلال وأنه صديق له.. كنت عنيف وأوفر في رد فعلي على رامز جلال".