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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم البورصة الأردنية في أسبوع

البورصة الأردنية
البورصة الأردنية

انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 1.42 في المئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2469.8 نقطة.
 

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 4.8 ملايين دينار أردني مقارنة مع 5.1 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 7 في المئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 23.8 مليون دينار أردني، مقارنة مع 25.6 مليون دينار للأسبوع السابق.

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وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع 13.2 مليون سهم، نُفذت من خلال 12142 صفقة.

وعلى صعيد آخر، أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع طفيف في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدما بنسبة 0.08 %، عند 10.470 نقطة.
 

وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.39 % ليستقر عند 840,48 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.25 % بمجموع 792,28 نقطة.
 

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.29 % بمجموع 9.580 نقطة.
 

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 62 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 545 مليار درهم مغربي.

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