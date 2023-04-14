تأسيس لجنة استشارية لقطاع أعمال الصرافة في الإمارات| تفاصيل

أعلن معهد الإمارات المالي عن تشكيل "اللجنة الاستشارية لقطاع أعمال الصرافة" بهدف تعزيز عملية التوطين في قطاع أعمال الصرافة وتنفيذ قرار المصرف المركزي بشأن تحقيق التوطين بنسبة 30٪ العاملين في شركات الصرافة في الدولة بحلول عام 2027 من خلال توظيف أكثر من 500 مواطن ومواطنة في شركات الصرافة كل عام.

وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء الإمارات الرسمية، ناقشت اللجنة خلال اجتماعها الأول دور ومسؤولية اللجنة وخطة التدريب المقترحة والتحديات التي يواجهها المواطنون وخطة معرض التوظيف بالإضافة إلى دورها في دعم المعهد في إشراك القطاع بأكمله من مختلف المستويات الوظيفية في البرامج التدريبية المختلفة وتمثيل القطاع في المؤتمرات والاجتماعات التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وغيرها وذلك لتسليط الضوء على الفرص والتحديات في قطاع الصرافة بالإضافة إلى المساهمة في الأبحاث وغيرها من المشاركات ذات الأهمية للمعهد ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وتضم اللجنة سبعة أعضاء من قيادات قطاع أعمال الصرافة في الدولة “ شامل ك. ب المدير الإداري لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي وموهان شيتي المدير العام - الموارد البشرية والإدارية في شركة الشرق للصرافة وشيتال رندا رئيس قسم الموارد البشرية في مجموعة الفردان وكريستين دي ليون شريك أعمال أول للموارد البشرية - في مجموعة الرستماني وفاطمة الصراح رئيس الموارد البشرية في وول ستريت للصرافة”.

وخلال الاجتماع الأول تم انتخاب نائب رئيس اللجنة ساي كريشنا كومار مدير الموارد البشرية في اللولو العالمية للصرافة وانتخبت جورجيت يوسف مديرة الموارد البشرية لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية رئيسة للجنة.

واستعرض معهد الإمارات المالي خلال الاجتماع خطة تدريب لتمكين المهنيين في مجال أعمال الصرافة تشمل أهم المجالات في القطاع مثل الامتثال والتدقيق والخزانة والتمويل والموارد البشرية وإدارة المشاريع والأمن السيبراني وتحليل البيانات والتكنولوجيا المالية/ الرقمية والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

وقالت نورة البلوشي مديرة معهد الإمارات المالي بالوكالة إن تأسيس اللجنة الاستشارية لقطاع أعمال الصرافة جاء عملاً على تنفيذ خطة المعهد الاستراتيجية لدعم أجندة التوطين في القطاع المالي والمصرفي وكون شركات الصرافة هي أحد مكونات هذا القطاع وتنفيذا لقرار البنك المركزي شكلنا لجنة تضم مجموعة من أفضل ممثلي الشركات وستكون خبراتهم مفيدة في توجيه جهودنا لتعزيز التطوير المهني لمواطني الدولة في المجالات الحيوية في مجال أعمال الصرافة و من خلال هذه المبادرة نحن ملتزمون بدعم رؤية القيادة الرشيدة واستراتيجية الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز النمو المستدام. ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع اللجنة لدفع التغيير الإيجابي وضمان نجاح قطاع أعمال الصرافة على المدى الطويل.

وقالت جورجيت يوسف تلتزم مجموعة "الأنصاري للخدمات المالية" بتمكين مواطني دولة الإمارات وتزويدهم بكافة سبل التقدم والنجاح حيث نحرص على توفير المنصات والموارد الحديثة التي من شأنها تعزيز مهاراتهم والنهوض بقدراتهم في مختلف القطاعات ليقودوا مسيرة التطور والنماء في الدولة ويتيح "معهد الإمارات المالي" لمواطني دولة الإمارات فرصاً تعليمية استثنائية كما يقوم برفد المؤسسات المالية في الدولة ومن بينها مجموعة "الأنصاري للخدمات المالية" بأصحاب المهارات والكفاءات الوطنية المتميزة.

من جانبه قال ساي كريشنا كومار “ اتخذ معهد الإمارات المالي خطوة مهمة نحو تعزيز التوطين في قطاع الصرافة من خلال إنشاء اللجنة الاستشارية لقطاع الصرف وكعضو فخور في هذه اللجنة تتشرف اللولو العالمية للصرافة بالمساهمة في هذه المبادرة المهمة التي تهدف إلى زيادة مشاركة مواطني دولة الإمارات في قطاع الصرف و من خلال هذه اللجنة سنعمل على تطوير فرص التدريب والتطوير المهني وتعزيز فرص العمل وتشجيع الشباب الإماراتي على التمكن من وظائف في هذا المجال ولن تؤدي هذه الجهود إلى خلق فرص عمل لمواطني دولة الإمارات فحسب بل ستساهم أيضًا في النمو الشامل وتطوير صناعة الصرف”.