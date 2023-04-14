عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

خطيبي بيهددني .. سر استغاثة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد احمد دياب

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن البلوجر سارة محمد.. فمنذ ساعات قليلة ظهرت البلوجر سارة محمد، في فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأثارت جدلًا واسعًا بعد حديثها عن تعرضها للتهديد من قبل خطيبها السابق الذي تخلى عنها بعد إصابتها بالعمى.

ووجهت البلوجر سارة كلامها لمتابعينها، وقالت لهم انتوا عارفين حكايتي واللي حصلي، واني تعرضت لحادث وبسببه عيني راحت وعيني التانية الأمل فيها ضعيف.

وانا فديت شخص بعيني أيا كان مين هو هذا الشخص خطيبي أو حتى شخص غريب، ولكن في النهاية أنا مستاهلش إن الشخص ده يبقى مصدر لتدمير نفسيتي، لأنه للأسف بيقوم بتهديدي.

وفجرت سارة مفاجأة وقالت ان خطيبها بعث لها رسالة تهديد يقول فيها: " احترمي مرضك عشان خاطر لما الناس سألتني هو أنتي رجعتي لحياتك القديمة قولتلهم هرجع لحد اتخلى عني".

https://www.youtube.com/watch?v=MlyspjkFgBk

وكملت سارة كلامها وقالت لكل اللي بيتابعها ان فعلا خطيبها اتخلى عنها ومقدرش يحميها من اللي حصلها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كثافة عددية..تحرك عاجل من السعودية لتأمين المعتمرين في العشر الأواخر من رمضان

ماذا ظهر من مواصفات ليلة القدر حتى الآن في ليلتي 21 و23؟.. الإفتاء توضح

امسك بواحدة من 98 في مصر| حكاية صياد "عروس بحر" مرسى علم.. رمى شباكه فألقي القبض عليه

الجرام بـ2617.. تطور جديد في أسعار الذهب اليوم

أول رد من الأهلي على الأنباء الخاصة بضم إمام عاشور .. شاهد

إيمان العاصي: بنتي بتقولي فضحتيني في المدرسة

قبل حلقة الانتقام من بلال شامة.. سعر موبايل جعفر العمدة

40 للبلطى.. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الجمعه 14 أبريل 2023

ترشيحاتنا

دعاء ليلة القدر للزواج .. 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالإنسان الصالح

الأهلي يتقدم أمام فاركو بثنائية متولي وشريف فى الشوط الأول

بالصور.. مواجهات عنيفة بين محتجين والشرطة الفرنسية في باريس

بأقل من 100 ألف جنيه .. اركب أشهر سيارة كورية في مصر |صور

الأهلي ضد فاركو .. الشحات يهدر والشناوي يتصدى لهدف بعد نصف ساعة

تطاول بحجة الحرية.. تحرك عاجل من تركيا بشأن حرق المصحف في الدنمارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجم المطاريد.. تعرف على الضحية ال 24 لرامز جلال غدا l خاص

مسلسل ستهم الحلقة 23.. مواجهة نارية بين روجينا ونجاة وجحود الأبناء

أنا ست قادرة وعايزة راجل قوي.. أبرز إطلالات رضوى الشربيني

الكحكة برغيفين عيش| جمال شعبان يكشف عن القدر المسموح بتناوله من حلويات العيد

فيديو

خطيبي بيهددني .. سر استغاثة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها

الهايصة والغرقانة والشرقانة والمتدلعة والقشطوطة.. احترس من حلويات رمضان الجديدة هذا العام

عاصفة رملية قادمة.. تحذير عاجل من طقس الأسبوع القادم

قيمة زكاة الفطر .. و٨ أشخاص تعطى لهم والموعد الأخير لإخراجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ