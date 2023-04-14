خطيبي بيهددني .. سر استغاثة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن البلوجر سارة محمد.. فمنذ ساعات قليلة ظهرت البلوجر سارة محمد، في فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأثارت جدلًا واسعًا بعد حديثها عن تعرضها للتهديد من قبل خطيبها السابق الذي تخلى عنها بعد إصابتها بالعمى.

ووجهت البلوجر سارة كلامها لمتابعينها، وقالت لهم انتوا عارفين حكايتي واللي حصلي، واني تعرضت لحادث وبسببه عيني راحت وعيني التانية الأمل فيها ضعيف.

وانا فديت شخص بعيني أيا كان مين هو هذا الشخص خطيبي أو حتى شخص غريب، ولكن في النهاية أنا مستاهلش إن الشخص ده يبقى مصدر لتدمير نفسيتي، لأنه للأسف بيقوم بتهديدي.

وفجرت سارة مفاجأة وقالت ان خطيبها بعث لها رسالة تهديد يقول فيها: " احترمي مرضك عشان خاطر لما الناس سألتني هو أنتي رجعتي لحياتك القديمة قولتلهم هرجع لحد اتخلى عني".

https://www.youtube.com/watch?v=MlyspjkFgBk

وكملت سارة كلامها وقالت لكل اللي بيتابعها ان فعلا خطيبها اتخلى عنها ومقدرش يحميها من اللي حصلها.