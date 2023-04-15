اكسر صيامك فورا.. أعراض لمريض السكر تجبره على الإفطار في رمضان

يعتبر الصيام غير ضروري على المصابين بالامراض المزمنة، كمرضى السكري والضغط والقلب، وذلك لما قد يتسبب لهم الصيام من مضاعفات، وايضا يمنعهم من الحصول على جرعاتهم الكاملة من الأدوية.





أعراض تمنع مرضى السكري من الصيام في رمضان

ويجب على مرضى السكري من النوع الاول والثاني، استشارة الطبيب المختص قبل الصيام، حتى لا يصاب بمشاكل صحية كبيرة، والإصابة بالأغماء ، او الدخول بغيبوبة سكر.





وهناك بعض العلامات التحذيرية، التي يجب على مريض السكري أن يفطر على الفور بعد الشعور بها، ويكسر صيامه في الحال، وفقا لما نشر في موقع "هيلث لاين الطبي، وتشمل ما يلي :

الشعور بالإرهاق الشديد

انعدام التركيز

جفاف الفم

العطش الشديد

أعراض تمنع مرضى السكري من الصيام في رمضان

اضطراب في المعدة

القيء

صعوبة في التنفس

الشعور بالقلق والتوتر

وجود آلام شديدة في البطن

فقدان الوعي بشكل مفاجيء