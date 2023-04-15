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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحفيين ترفع تغطية علاج الأسنان وإلغاء رسوم التعاقدات الطبية.. وطلبات العضوية إلكترونيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين عن رفع حد التغطية لعلاج الأسنان للمشتركين في مشروع العلاج من ١٠٠٠ جنيه إلى ١٥٠٠ جنيه سنويًّا للعضو، بحد أقصى ٤٥٠٠ جنيه للأسرة، وذلك بعد موافقة مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الأخير.

من جانبه قال محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين والمشرف على مشروع العلاج، إن خطوة زيادة الحد الأقصى لعلاج الأسنان جاءت بسبب رصد شكاوى السادة الصحفيين من ارتفاع تكلفة علاج الأسنان، وسوف تتبعها خطوات أخرى لتحسين الخدمات العلاجية وربط دعمها بارتفاع التكلفة.

وأضاف الجارحي: «من ضمن القرارات العاجلة التي تم إنجازها الفترة الأخيرة إلغاء الرسوم التي تم فرضها في وقت سابق على الأطباء والجهات العلاجية المختلفة من مستشفيات ومراكز أشعة وتحاليل وأسنان وعلاج طبيعي، لتجديد التعاقدات القديمة أو إبرام تعاقدات جديدة مع مشروع العلاج، وهو ما تسبب في إلغاء الكثير من التعاقدات. ولدينا خطة حاليًّا لإعادة العقود الملغاة وتوسيع شبكة التعاقدات».

وأشار إلى أن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية تستقبل طلبات الانضمام إليها وفق الآلية التي وضعها السكرتير العام للانضمام عبر واتساب والبريد الإلكتروني، كما أتاحت اللجنة إمكانية تقديم طلب إلكتروني، وينتهي موعد التقديم يوم الأربعاء ١٩ أبريل.

وكانت اللجنة قد طرحت منذ أيام استطلاعًا شاملًا للرأي لتطوير مشروع علاج الصحفيين وأسرهم شارك فيه أكثر من ٧٥٠ صحفيًّا خلال أول يومين من بدء الإعلان عنه.

وقرر مجلس نقابة الصحفيين، فتح باب العضوية و الانضمام  إلى اللجان والأنشطة بالنقابة 

ويمكن الانضمام للجنة الرعاية الاجتماعية عبر الرابط التالي:
https://bit.ly/3N2h4or

 

وكان قد عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعًا مساء الخميس 13 أبريل 2023 برئاسة النقيب خالد البلشي لمناقشة الأوضاع المالية للنقابة ووضع ضوابط للأداء النقابي في الفترة المقبلة.
في بداية الاجتماع وجه مجلس النقابة الشكر للنقيب السابق الأستاذ ضياء رشوان على جهوده في توفير الدعم المالي للنقابة خلال السنوات الأربع التي تولى فيها منصبه، وثمّن المجلس أيضًا جهود النقيب السابق في رفع قيمة بدل التكنولوجيا بشكل غير مسبوق.
وإذ يثمن المجلس جهود النقيب السابق، شدد على أن الوضع المالي للنقابة مستقر مع وصول الدفعة الثالثة من الدعم الأسبوع المقبل وهو الدعم الوارد للنقابة بجهود النقيب السابق ضياء رشوان.
ويهيب المجلس بأعضائه عدم عرض أي أمور نقابية على مواقع التواصل الاجتماعي أو بأي صورة أخرى من صور النشر قبل عرضها ومناقشتها في المجلس سواء ما يتعلق منها بالشق المالي أو بنشاط اللجان. 
وأكد المجلس رفضه وبشدة البيانات المتبادلة التي صدرت خلال الأيام الأخيرة.
على صعيد آخر، قرر المجلس دعوة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة المقترحات المقدمة للحوار الوطني مع مجلس النقابة قبل تقديمها بشكل نهائي إلى الأمانة العامة للحوار الوطني وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر الأربعاء 26 أبريل الجاري.
قرر المجلس إقامة حفل تكريم الفائزين في مسابقة جوائز الصحافة المصرية وحملة الماجستير والدكتوراه من الصحفيين عن العام الماضي وذلك يوم الثلاثاء 16 مايو القادم.
وناقش المجلس ملف الإسكان وأرض مدينة السادس من أكتوبر وأرض النادي البحري بالإسكندرية، بإلإضافة إلى ملفات التسويات والمعاشات ولجان الأنشطة النقابية المختلفة.
وقرر المجلس مخاطبة كافة الوزراء والمحافظين بعدم التعامل مع الكيانات الوهمية أو من ينتحلون صفة صحفي، كما قرر المجلس تكليف الإدارة القانونية بالنقابة بتقديم بلاغات للسيد المستشار النائب العام ضد هذه الكيانات الوهمية.
كما قرر المجلس رفع حد التغطية لعلاج الأسنان للمشتركين بمشروع العلاج من ألف جنيه إلى 1500 جنيه بحد أقصى 4500 جنيه لكل أفراد الأسرة.
                        

الاسنان نقابة الصحفيين علاج مجلس

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