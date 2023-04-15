ملخص الحلقة 22 من مسلسلات رمضانl مواجهة بين مهرة والكوماندا بسبب شقيقها .. أحمد مكي يبحث عن حفني الديب

شهدت الحلقات رقم 23 من مسلسلات رمضان العديد من الأحداث والتطورات، مع اقتراب انتهاء الشهر وتصاعد المشاهد، خاصة مع طرح مسلسلات جديدة خلال الأيام الماضية.

سوق الكانتو :

شهدت الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل “سوق الكانتو” العديد من الاحداث المشوقة حيث ظل صالح يسرد لشقيقه طه القماش عن الظلم الذي عاشه على يد قوات الاحتلال الانجليزي.

كما نرى مشهد تعذيب احد الظباط الانجليز لمواطن الامر الذي يستفذ صالح كثيراً ولكن يطلب منه طه التعامل مع الموقف بهدوء حتى لا يقعا في المشاكل.

جميلة :

وشهدت الحلقة الثالثة والعشرون العديد من الاحداث الهامة حول شخصية "جميلة" التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج.

اذ يظهر رجب مرة أخرى بعد شفائه امام مدرسة شهيرة " سوسن بدر " وتخبرها احدى الموظفات بوجوده ويبدوا على شهيرة المفاجئة والتوتر، يحكي رجب لطلبة المدرسة والموظفين حقيقة صباح التي أصبحت شهيرة ويظهر جميع الأوراق التي تثبت كلامه وتقوم بنات المدرسة بتصويرة فيديو.

تخبر شهيرة الموظفات انها ستبيع المدرسة منعاً للمشاكل، تحاول شهيرة إخفاء الامر امامهم، تتصل شهيرة بجميلة للاطمئنان عليها و تخبرها عن عودة الرجل الغريب مره اخري حامل لسكين و ان الطالبات كانوا يصرخون خوفاً منه، تقترح جميلة ابلاغ البوليس منعاً لتصاعد الأمور، تذهب مي لجميلة و لا يبدوا عليها الحمل و تخبر جميلة انها تخلصت من الجنين و تخبرها جميلة ان اتفاقها معها اصبح ملغي، تذهب شهيرة لبيت رحب بعد معرفة عنوانه عن طريق رقم سيارته، تشتبك زوجه رجب معها، نخبر شهيرة رجب انها تريد ان تصل لاتفاق معه، تخبر شهيرة رجب انه تركها حامل في ابنتهم أيه برفقة والدة الكبير في السب بالإضافة الي عمارة تحتوي عل 36 شقة تخدمهم بالكامل، و قام صاحب العمارة بطردها هي و أبنائها و فامت بالخدمة في البيوت حتى تستطيع ان تعيش و تربي أبنائها بعد غيابة الذي طال، حتى قابلت سالم و علمها و ساعدها على تربيه أبنائها، يخبرها رجب انه دائم السؤال عليهم، يخبرها رجب ان كان مسجون في العراق ظلم لمدة 5 سنوات و بعد خروجه ظل يبحث عنهم، تعرض عليه شهيرة مبلغ مالي لكي يبعد عن ابنته، و تحاول اغرائه بالمال مره أخرى و لكنه يرفض بشدة و تصر شهيرة على كلامها و لكنه يرفض توسلاتها له، تخبره ان منزل جميلة مراقب و لكنها لا تخبره من ابنته الحقيقية جميلة ام ايه.



تستعين جميلة بضابط لتقصي امر رجب وتطلب منه البحث في الامر وتتصل بوالدتها ولكنها لا تجيب، ويطلب منها الضابط ان تطمئن، يعلم شريف لأول مرة حقيقة رجب عن طريق أحد الرجال المسؤول عن مراقبة شهيرة ويخبره الرجل ان عنوان رجب أصبح معه.

جعفر العمدة :

اعتراف زينة لمحمد رمضان بحمله ، فيما علم محمد رمضان بوفاة والدها منذ فترة .

في الوقت الذي كشفت إيمان العاصي " دلال" سبب خطف ابن جعفر العمدة واتفاقها مع بلال شامة.

وحكت دلال انها تعاني من عدم الخلفة وقررت خطف ابن جعفر اثناء حمل مي كساب واتفقت مع الدكتور ان يقول انها حامل ثم بعد ذلك اجهضت الجنين .

عملة نادرة :

شهدت الحلقة 23 من مسلسل عملة نادرة، العديد من الأحداث المثيرة التي بدأت بزيارة حسن أبو عصايا لنادرة برفقة جاسم، وتخبره نادرة إنها كانت قادمة إليه، ليؤكد لها إنه وكل رجاله طوعاً لها، ليعود حسن أبو عصايا برفقة نادرة أمام أهل النجع.

ويشعر عبد الجبار بتحدي حسن أبو عصايا له أمام أهل النجع، ويخبرهم مسعود أن ما يفعله حسن رداً على شراء بيت دميانة، ويطلب منها حسن أبو عصايا أن تتحرك في النجع كما يحلو لها، ويذهب عطية لحسن ويبدو عليه الاستياء من وجود نادرة، ويتحدث عادل أمام عمه بشكل غير لائق ويوبخه حسن ويطلب منهم أن ينتظرون بدون تزمر لسيطرته على الأمور.

ويطلب علاء من والده السماح لها برؤية يوسف ويرفض مسعود ويؤيده عبد الجبار، وتتصل نادرة بإسراء لتطمئن على يوسف وتخبرها إنها تريد إعطائها زجاجه "العمل" الخاصة بمسعود.

وتقابل إسراء نادرة وتأخذ منها الزجاجة وتخبرها نادرة أن مسعود سيصاب بالهلوسة ويصبح مجنون من تأثير العمل عليه، ويجلس مسعود مهموم وحزين وتدخل عليه سميرة وتشعره بخيبة مع النساء، وتدخل عليهم إسراء ومعها صينية طعام يأكل منها مسعود بنهم شديد، ويغضب عزت بسبب تأخير أموال بيت دميانة وتغضب دميانة منه بسبب تفكيره المحدود وتخبره أن المنزل ثمنه أكبر ولكنه لا يبالي.

ويستيقظ مسعود من كابوس مفزع ويبدو عليه التعب وتحاول سميرة تهدئته، ويتحدث علاء مع مسعود ويخبره أن وجود نادرة في بيت حسن أبو عصايا لا يجوز ولا يتناسب مع عادات وتقاليد الصعايدة حتى لو كانت في ضيافة زوجة حسن أبو عصايا، ويبدو علي مسعود الشرود وكإنه لم يسمع كلمة من حديث علاء معه، ويقوم مسعود مرتبكاً بعد مشاهدته صورة أخوه بلال أمامه في المرآه، ويشعر علاء بالقلق على مسعود ويصطحبه للبيت، وتعد نادرة زجاجة أخرى مليئة بالمهدئ وتعطيها لإسراء مرة أخرى حتى يشرب مسعود ويشعر بعذاب ضميره بسبب مشاهدته الدائمة لبلال يلومه على قتله له.

و يتبدل حال ومظهر مسعود وهو يمشي في النجع والكل يتساءل ماذا حدث له والبعض يري أن هذا جزاء كل ظالم، ويتحدث علاء مع والده عن حالة مسعود ويطلب منه علاجه، ويدخل القط أحد رجال عبد الجبار ومعه مسعود ويبدو عليه الشرود، يوخبرهم عبد الجبار بمنعه من الخروج لعدم الفضائح.

وشكر نادرة إسراء على مساعدتها لها، ويطمئن عليها حسن أبو عصايا ويطلب منها أن يكون هناك مبرر لوجودها في منزله خوفاً من كلام الناس ويخبرها إنه سيجد حل للأمر، وتدرك سكينة أن مسعود تحت تأثير السحر وتطلب منهم التوجه لطبيب نفسي بدل الخرافات والشعوذة.

ويذهب عبد الجبار لرؤية الشيخ المنزلاوي ليساعد مسعود فيما حل به، ويطلب منه الشيخ التوجه للطبيب في مصر ولكن عبد الجبار يخشى من الفضيحة، ويطلب منه الشيخ المنزلاوي أن يجتمع معه ومع حسن أبو عصايا.

وطلب أنس من والدها سماع كلام الشيخ المنزلاوي والاستعانة بطبيب، وترسل نادرة رسالة لعبد الجبار تخبره اإها السبب في الحالة التي وصل لها مسعود وأن دوره قادم، ويغضب عبد الجبار ويطلب من أحد رجاله تحضير باقي الرجال لإحضار نادرة لمنزله.

ويذهب رجال النجع للشيخ المنزلاوي طالبين الشفاء ظننا منهم إنه ساعد مسعود فيما أحل به، ويخبرهم الشيخ المنزلاوي إنه رجل فقير ولديه ذنوب مثلهم ويؤكد أنه لا يستطيع إلا الدعاء، ويستنجد علاء بالشيخ خوفاً على والده ويطلب منه الشيخ أن يرسل في طلب والده.

ويجلس عبد الجبار مع الشيخ المنزلاوي ويدخل حسن أبو عصايا ويلومه الشيخ المنزلاوي على استضافة لنادرة في منزله وهو أمر غير لائق خاصاً إنها غريبة عنهم، ليخبرهم حسن أبو عصايا إنه تزوج نادرة.

الكبير :

شهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 23، تطورات في الأحداث بطريقة كوميدية، بعد عرض الحلقة، عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وخلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 23، يقوم الكبير بخطف شخص ليعرف منه مكان المجرم الخطير حفني الديب، ويشعر الرجل بالخوف بسبب ضرب أشرف (حسين أبو حجاج) له.

ويقترح فزاع (هشام إسماعيل) على الكبير أن يبحث عن حفني الديب، في المزاريطة، لأنه يرى أنه ترك الجبل لارتفاع الحرارة بسبب تغير المناخ والاحتباس الحراري، ويرفض الكبير الفكرة لأنه يعلم أي شخص يدخل بلده.

أم البنات :

شهد مسلسل ليل أم البنات الحلقة 23 تطور جديد فى الأحداث حيث تحاول ليل “سهير رمزي” أن تطمئن على ابنتها عالية “هايدى رفعت” والتى تتعرض إلى اعتداء من جانب زين “محمد مهران” ولكن ابنة ليل لا تبوح بما تعرضت له.

وتذهب شيرين “فريال يوسف” إلى زين من أجل عدوله عما يفعله من ارتكاب أخطاء وتحاول أن تنصحه بالعودة معها وزواجها حياته التى أفسدها والده نجيب “ناصر سيف” ووالدته “عبير منير”.

بينما يحاول المحامى مؤنس “شريف خير الله” أن يتفق مع كمال “أيمن عزب” على الخلاص من راضى “ياسر على ماهر” بعدأان طرده من الشركة التى يعمل بها بينما يفكر كمال فى إصلاح ما افسده بسبب حبه للمال وطمعه.

ضرب نار :

انتهت الحلقة 23 من مسلسل ضرب نار على هجوم بعض المسلحيين على أحمد العوضي .

وقام أحمد العوضي بالتخلص منهم واعترفت أحدهم إن من أرسلهم هو أحمد بدير .

في الوقت الذي شهدت مواجهة بين مهره وجابر الكوماندا بعد ان قام بخطف شقيقها من عصابة المخدرات .

وتفاجأ الثنائي بحضور زيدان والذي تشاجر مع العوضي قبل ان يرفع عليه الأخير السلاح.