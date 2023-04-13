ليل أم البنات الحلقة 22.. محمد مهران يعتدى على ابنة سهير رمزي

شهد مسلسل ليل أم البنات الحلقة 22 تطورا جديدا فى الأحداث حيث يعتدى زين "محمد مهران" على عالية ابنة ليل "سهير رمزى" وذلك بعد أن ذهبت إليه فى أحد الفنادق الكبرى لتقنعه بالعودة معها وأن يعود إلى حياته بعيدا عن الأحزان التى يعيشها بسبب والديه.

بينما يخرج راضى "ياسر على ماهر" من السجن ويقرر طرد مصطفى "حسن عيد" من الشركة والمحامي مؤنس "شريف خير الله" كما طرد زوجته من المنزل والتى كانت رفعت عليه دعوى قضائية للخلع منه ويقرر الاستعانة بابن شقيقه أحمد "حامد الشراب" و شقيقه عزت "محمد عبد الجواد" رغم ما فعله فى غيابه وخيانته له.



سهير رمزى

وكانت قد تحدثت الفنانة سهير رمزي، عن تفاصيل دورها فى مسلسل أم البنات، قائلة: "أظهر بلوك جديد في شخصيتي في المسلسل.. دائما ما كانت الناس تتعود علي بالشعر الأشقر، ولكنها المرة الأولي لي لتقديم عمل بالشعر الأسود".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "ذا شو" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنها تقوم بدور الأم التي لديها خمس بنات، وتصور مدي كفاح تلك الأم وتصارع مع الحياة وتضع فى مواقف صعبة جدا حتي تخرج ببناتها بأحسن صورة.

أبطال مسلسل ليل أم البنات

مسلسل ليل أم البنات بطولة سهير رمزي، ناصر سيف، محمد مهران، فريال يوسف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، أيمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، والفنانين الشباب: هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبد العزيز، محمد أحمد ماهر، أحمد جمال سعيد، حسن عيد، رانيا الخواجة، صوفيا، ومن تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.