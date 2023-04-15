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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحملات مسكنات.. فوضى الإشغالات في شارع عباس العقاد بمدينة نصر مستمرة

فوضي الباعه في عباس
فوضي الباعه في عباس العقاد

فوضي عارمة يشهدها شارع عباس العقاد بمدينة نصر بعد أن تحول إلى مركز لتجمع الباعة الجائلين الذين احتلوا الطرق والأرصفة في مشهد أقرب إلي منطقة العتبة والموسكي.

أجهزة الأمن بالقاهرة قد شنت حملة مكبرة استهدفت تطهير شارع عباس العقاد بمدينة نصر من كافه الاشغالات بعد ان تحول لمنطقة العتبة واحتل الباعه الارصفه في الاتجاهين والطرق المؤديه للشارع ، وذلك بقيادة اللواء أ.ح / أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر والأجهزة التنفيذية المعاونة والعميد هيثم منير مدير شرطة المرافق الذين قاموا بحملة موسعة تم خلالها رفع العديد من الإشغالات بشارع عباس العقاد وإزالة ٣٠ مخالفة بالشارع.

الباعه تحتل الطرق بعباس العقاد

وكانت الأجهزة المعنية قد رصدت العديد من شكاوي المواطنين الذين يشتكون من تحول شارع عباس العقاد لمنطقة العتبة والموسكي بعد افتراش الباعه للارصفه والطرق المؤديه للشارع ، وتم عمل حملة ولكن ما سرعات ان عاود الباعه مرة أخرى.

الباعة الجائلين شارع عباس العقاد مدينة نصر الإشغالات شرطة المرافق

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