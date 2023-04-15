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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان: نعمل في تنمية ما يزيد على 14 % من المعمور المصرى

وزير الإسكان
وزير الإسكان

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، تشا وى مين، نائب رئيس شركة سينوشور الصينية لتأمين الصادرات والائتمان (Sinosure)، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
 

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واستعرض وزير الإسكان، جهود الدولة المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإنشاء المدن الجديدة، من أجل تحقيق الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية، وهو مضاعفة المعمور المصري، وهو ما يتم تحقيقه حالياً على أرض الواقع، فبعد أن كنا نعيش على مساحة 7 % فقط من أرض مصر، نعمل حالياً في تنمية مساحة 14.25 % من أرض مصر، ما يعنى مضاعفة مساحة المعمور التى كنا نعيش عليها.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن 80 % من المساحة التى تمت إضافتها للمعمور المصرى، هى مجتمعات عمرانية جديدة، تعمل فى تنميتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث بدأنا منذ عام 2014 فى إنشاء 14 مجتمعا عمرانيا جديداً، بجانب تنمية امتدادات لـ27 مجتمعا عمرانيا جديداً قائماً، وتبلغ موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالى 2023/2024، ما يزيد على 145 مليار جنيه.

وتطرق وزير الإسكان، فى حديثه، إلى المشروعات التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفى القلب منها، مشروع منطقة الأعمال المركزية، والذى تنفذه شركة "cscec" الصينية، إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم، وهو المشروع الذى يتم تنفيذه لأول مرة بمصر، ويضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، إضافة إلى حيين سكنيين، ومشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك".

كما أشار وزير الإسكان، إلى مشروعات مدينة العلمين الجديدة، والتى تضم  منطقة الأبراج الشاطئية، والتى تنفذها شركات المقاولات المصرية، بجانب مشروع أبراج الداون تاون، والتى تنفذها شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يشمل المشروع إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهراً، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهراً.

 1.2 مليار دولار مبيعات الأراضى للأجانب والمصريين بالخارج

وتابع وزير الإسكان، حديثه، عن دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى توفير الأراضى للمطورين العقاريين، والأشخاص العاديين، حيث بلغ إجمالى قيمة مبيعات الأراضى بالدولار، للمصريين والأجانب خلال العاميين الماضيين، 1.2 مليار دولار، تم تحصيل 25 % من القيمة، والباقى يتم تحصيله خلال 4 سنوات، هذا بجانب مشاركة الهيئة لكبار المطورين العقاريين فى تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، وتتحصل الهيئة على حصة عينية من تلك المشروعات نظير مشاركتها بالأرض.

من جانبه، تشا وى مين، نائب رئيس شركة سينوشور الصينية لتأمين الصادرات والائتمان، عن شعوره بالفخر والسرور، خلال زيارته الثانية لمصر، بما تم إنجازه فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث كانت زيارته الأولى لمصر عام 2019 عندما كان مشروع منطقة الأعمال المركزية فى مرحلة الهياكل الخرسانية، وحالياً المشروع فى مراحل التشطيب.

وقال نائب رئيس شركة سينوشور الصينية: اليوم أجلس معكم فى المقر الجديد لوزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهذا تطور ملحوظ في وقت قياسي، مؤكداً أن مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، هو من أهم المشروعات التى تتعاون فيها شركة سينوشور مع شركة cscec.

وأضاف  تشا وى مين، أن شركة سينوشور تضع مصر فى أهم اعتباراتها، وتدعم الكثير من الشركات الصينية لتنفيذ مشروعات فى مصر، مؤكداً أن الشركة تحث الشركات الصينية على دخول السوق المصرية، وتنفيذ المشروعات المختلفة بها.

وفى ختام اللقاء، دعا الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نائب رئيس شركة سينوشور الصينية لتأمين الصادرات والائتمان، إلى فتح الشركة مقراً لها بمنطقة الأعمال المركزية، ليكون مقراً للشركة لإدارة أعمالها فى أفريقيا. وتبادل الوزير ونائب رئيس الشركة الهدايا التذكارية.
 

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