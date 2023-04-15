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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإسباني .. ريال مدريد يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات أمام قادش

فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد

يحل فريق ريال مدريد ضيفا على نظيره قادش، اليوم السبت، في تمام التاسعة مساء، على ملعب رامون دي كارانزا، في إطار منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الإسباني.

ويستهدف فريق ريال مدريد بقيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، استعادة نغمة الانتصارات في مسابقة الدوري الإسباني على حساب قادش في مباراة اليوم، لتأمين وصافة الليجا.

كان فريق ريال مدريد خسر أمام فياريال بنتيجة 3-2 في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة قادش غياب الثلاثي فينيسيوس جونيور وفيرلاند ميندي وتوني كروس، بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - لويس لوبيز.
خط الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - ألابا - فاييخو - ناتشو - أودريوزولا - روديجر - لوكاس فاسكيز.
خط الوسط: مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - ثيبايوس.
خط الهجوم: هازارد - بنزيما - أسينسيو - ماريانو دياز - رودريجو.

على الجانب الآخر، يطمح فريق قادش في تحقيق إيجابية ريال مدريد في لقاء اليوم، تبعده خطوة جديدة عن منطقة الهبوط.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، خلف برشلونة متصدر الترتيب برصيد 72 نقطة، بينما يحتل قادش المركز الـ 14 برصيد 31 نقطة.

ريال مدريد قادش الدوري الإسباني كارلو أنشيلوت قائمة ريال مدريد

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