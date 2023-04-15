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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مهم للأعلاف.. بدء طرح الذرة الصفراء على منصة البورصة المصرية للسلع

وزير التموين
وزير التموين

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع أنه تم إضافة سلعة استراتيجية جديدة " الذرة الصفراء " علي منصة البورصة المصرية للسلع اعتبارا من يوم الخميس ١٣ أبريل.
 
وقد قامت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية  بعرض سلعة الذرة الصفراء علي منصة البورصة المصرية للسلع للتداول وذلك في أول جلسة تداول للذرة الصفراء  لإتاحة هذه السلعة الأساسية والتي تعتبر اهم مدخل لصناعة الأعلاف.
 

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وأوضح " عشماوي" أنه بالتنسيق مع  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  تقرر طرح سلعة الذرة الصفراء من قبل هيئة السلع التموينية عبر منصة البورصة المصرية للسلع وذلك بغرض زيادة المعروض من السلع "سلعه الذرة الصفراء " لصالح صغار مربي الدواجن عن طريق طرح هذه السلعة لمصانع الأعلاف ذات الطاقات الإنتاجية من 20 إلى 100  طن يوم علي أن تقوم هذه المصانع بإعادة بيع الأعلاف في صورتها النهائية بسعر عادل لصغار منتجي الدواجن.
 
ومن المنتظر أن تقوم هيئة السلع التموينية ببيع حصة أخرى من الذرة الصفراء يوم الثلاثاء القادم في جلسة استثنائية عبر البورصة المصرية للسلع لصالح مصانع الأعلاف علي أن تعقد جلستين أسبوعياً لسلعه الذرة الصفراء أيام الاثنين والخميس تباعاً.
 

وقامت 36 شركة "مصانع اعلاف" بالتسجيل في البورصة المصرية للسلع عقب توافقها مع اشتراطات العضوية للبورصة وقد تم بالفعل تنفيذ عدد 5 عمليات وجاري اتخاذ إجراءات التسجيل من قبل شركات أخرى.
 
 

نجاح تداول سلعة القمح

 

وجاء  تداول سلعة الذرة الصفراء على البورصة المصرية للسلع  بعد  نجاح تداول سلعة القمح على البورصة المصرية للسلع اعتبارا من  شهر نوفمبر من عام 2022 حيث تم  تداول ما يقرب من 570 ألف طن من الأقماح حتي الان ،في أكثر من 38  جلسة تداول لمتوسط عدد 100 شركة من المطاحن في الجلسة الواحدة.
 
وقد ثمن "عشماوي" تدخل هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في بيع سلعة الذرة الصفراء عبر البورصة المصرية للسلع واعتبر هذا الامر اضافة كبيرة لصالح منتجي الدواجن للتخفيف من وطأة تقلبات الاسعار للسلع والحبوب والغلال علي مستوى العالم نتيجة لاضطرابات سلاسل الامداد نتيجة التغيرات الجيوسياسة التي يشهدها العالم.

الذرة الصفراء منصة البورصة المصرية للسلع وزير التموين التجارة سلعة

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