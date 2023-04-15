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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فى حملة قبل بالعيد.. ضبط 28 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 28 عاطلا خلال حملة أمنية موسعة بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.

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يأتي ذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على المضبوطات وارسالها الى المعمل الجنائى لفحصها.
تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.
وأسفرت الحملة عن ضبط 28 عاطلا بالقناطر الخيرية، وطوخ، وبنها، وشبرا الخيمة، والخانكة، وقليوب، وكفر شكر، وقها، وشبين القناطر، والخصوص، والعبور، وبحوزتهم 3 أسلحة نارية وعدد من الطلقات من ذات العيار وكمية من المواد المخدرة المتنوعة.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعًا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

القليوبية مدير أمن القليوبية القناطر الخيرية شبين القناطر حائزى الأسلحة النارية

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