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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طوارئ أمنية خلال احتفالات عيد القيامة وشم النسيم بالقليوبية

مديرية أمن القليوبية
مديرية أمن القليوبية

وضعت مديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، خطة أمنية متكاملة بالتعاون مع كافة قطاعات المديرية للعمل بها خلال احتفالات عيد القيامة وشم النسيم وذلك بهدف تحقيق الأمن العام للمواطنين ومكافحه الجريمة وكافة الانشطة الاجرامية.

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ويأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتفعيل الخطط الأمنية الموضوعة لتأمين المواطنين والطرق والمحاور والحدائق والمتنزهات العامة ومراسي المراكب النيلية خلال فترة الاحتفالات.


وشملت الخطة تكليف إدارة البحث الجنائي بتكثيف الحملات الأمنية بصفة مستمرة لضبط الخارجين عن القانون وتنفيذ الأحكام القضائية ، بالاضافة الى شن الحملات التموينية لضبط السلع الفاسدة والغير صالحة ومتابعة حركة الأسواق والمحلات التجارية على مستوى المحافظة.


كما تضمنت خطة التأمين زيادة الخدمات الشرطية بمحيط الكنائس وتكثيف الرقابة الأمنية والمرورية على الطرق الرئيسية المتوقع أن تشهد كثافات خلال فترة الأعياد لتأمين مرتاديها وتسيير الحركة المرورية عليها، فضلًا عن قيام إدارة المرور بنشر سيارات الإغاثة المرورية.

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