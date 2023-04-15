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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب أداء العمرة| تفاصيل وفاة طبيب الغلابة بالقليوبية بعد صلاة التراويح أمام الكعبة

وفاة طبيب الغلابة
وفاة طبيب الغلابة

حسن الخاتمة علامة يبشر بها العبد عند لقاء ربه وتدل على رضا الله سبحانه وتعالى عليه ، وإن للخاتمة الحسنة أمارات وعلامات تظهر على الميت حين موته .. الدكتور أحمد عبدالفتاح أبوستيت، تمنى حسن الخاتمة فاستجاب المولى سبحانه وتعالى له ولقى ربه عقب صلاة القيام خلال أداء مناسك العمرة في مكة المكرمة، وجرى دفنه بمكة المكرمة.

حسن الخاتمة.. وفاة طبيب الغلابة بعد صلاة القيام أثناء مناسك العمرة بالسعودية

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الدكتور أحمد أبوستيت ذهب لمناجاة ربه وإرضائه بأداء مناسك العمرة فصعدت روحه إلى بارئها في الحرم المكي وصلى عليه المسلمين المعتمرين في شهر رمضان الكريم صلاة الجنازة.

حزن على قرية الطبيب الراحل بالقليوبية

من ناحية أخرى تحولت صفحات التواصل الاجتماعى الى دفتر عزاء لنعى الطبيب الراحل ، فيما وصف أهالى قرية كفر منصور بطوخ بالقليوبية وأقارب الراحل وفاته بالصدمة التي يخفف منها حسن الخاتمة للراحل بأن توفى معتمرا وفي أطهر بقاع الأرض.
وسيطرت حالة من المشاعر المختلطة ما بين الحزن والسعادة بين الأهالي مشيرين انه كان يتمتع بحسن الخلق ولا يتأخر في خدمة الجميع، وكان يلقب بطبيب الغلابة حيث كان متخصصا في أمراض الصدر، ولا يتأخر عن خدمة الأهالي.

أسرته : كان يدعو بحسن الخاتمة

وقال إلهامي شاهين شقيق زوجة الطبيب الراحل أن الدكتور أحمد أبو ستيت أكرمه الله بحسن الخاتمة التي كان يتمناها وأحس بها عند تلبية النداء والخروج إلي العمرة، مشيرًا إلى أن الراحل طبيب بشري ولديه ولد وبنت وزوجته متوفاة منذ 12 عاما ، موضحا أن الراحل قبيل سفره للعمرة ودع ابنته التي تبلغ من العمر 23 عاما قائلا: "كدا خلصت رسالتي وادعيلي بحسن الخاتمة ثم قبلها وقبل طفلتها وسافر".

تفاصيل وفاة طبيب الغلابة بعد أداء مناسك العمرة

وكشف كواليس الوفاة مشيرا إلى أنه فور وصول الراحل إلى السعودية توفى بأول يوم بعد أداء مناسك العمرة إذ انتهى من إمامة المصلين في صلاة التراويح وردد عبارات ردد "الحمد لله الحمد لله كده تمام قوي"، ثم خلد إلى سريره وأثناء إيقاظ المرافقين له لصلاة الفجر اكتشفوا وفاته وجرى تشييع جنازته من الحرم المكي.
أشار أن الراحل كان يتمتع بالطيبة والأخلاق الحسنة وأنه كان مشهودا له بالخير وعمل الخيرات والصلاح ونحسبه في منزله الشهداء، مشيرا إلى أنه رغم عمله طبيب فإنه من حفظة القرآن الكريم وكان يحرص على إمامة المصلين بالمسجد مثلما فعل قبل وفاته.

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مكة المكرمة مناسك العمرة صلاة التراويح صفحات التواصل الاجتماعى اداء مناسك العمرة

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