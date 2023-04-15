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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

اكتمال النصاب القانونى وبدء التصويت في انتخابات نقيب التطبيقيين

صدى البلد

قال المهندس رمضان هلال أمين صندوق النقابة العامة للتطبيقيين، إن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مقعد النقيب العام للتطبيقيين، قد أعلنوا بدء عمليات التصويت وذلك عقب اكتمال النصاب القانونى للاقتراع والذى ححده القانون بنسبة 50%+1 من أعضاء الجمعية العمومية للأعضاء المُمثلين لكافة محافظات الجمهورية.

وأوضح هلال: أن أعضاء الجمعية العمومية الممثلين للمحافظات عددهم 600 عضو، موزعين للتصويت على 3 لجان بمقر النقابة العامة، مشيرا إلى استمرار عمليات التصويت حتى الخامسة من مساء اليوم السبت 15 أبريل 2023، تحت إشراف قضائى كامل.

انتخابات نقابة التطبيقيين 

انطلقت في التاسعة صباح اليوم السبت، فعاليات الجمعية العمومية لـ نقابة التطبيقيين؛ للتصويت على اختيار نقيب عام جديد لخلو منصب النقيب العام بوفاة الدكتور زكريا حشاد، وذلك من بين 4 مرشحين يتنافسون على المقعد، حيث يتم الاقتراع بمقر النقابة العامة ببرج التطبيقيين بالعباسية - القاهرة.

وتأتي الدعوة للجمعية العمومية لنقابة التطبيقيين، والتي تحدد لها اليوم السبت 15 أبريل 2023، وفقا للإجراءات القانونية التي حددها قانون النقابة والمواد المكملة له واللائحة التنفيذية في هذا الشأن وما قررته المادة (28) من القانون رقم (67) لسنة 1974؛ بإجراء الانتخابات على منصب النقيب العام، وذلك بعقد الجمعية العمومية غير العادية لاختيار وتسمية النقيب العام للتطبيقيين من المرشحين للمنصب.

وظل الدكتور زكريا حشاد، الذي رحل عن عالمنا فبراير الماضي، يشغل منصب النقيب العام للتطبيقيين، لمدة 25 عاما، وهو النقيب الثالث في تاريخ النقابة منذ إنشائها في العام 1974 تحت بالقانون رقم (67) لسنه 1974، حيث لم تشهد نقابة التطبيقيين في تاريخها سوى ثلاثة انتخابات.

وتم تجميد الدعوات لإجراء انتخابات نقابة التطبيقيين لمدة 20 عاما، ويرجع السبب في تجميد إجراء الانتخابات هو قانون (100) لسنة 1993، والذى تضمن شروط ظلت تعاني منها نقابة التطبيقيين كل تلك الفترة بسبب إعداد المقيدين بها، حيث كان من الصعب تجميع 50%+1 من إعداد المقيدين سواء من النقابة العامة أو الفرعيات بالمحافظات، واستمرت النقابة بالمجالس الموجودة حتى 2021، "يتجاوز عدد التطبيقيين المليون و600 ألف عضو".

وطبقا للقانون (1967) في مادته (28)، والتي تنص على: في حال غياب النقيب يقوم أكبر الوكيلين سنا بأعمال النقيب العام فى موعد غايته 60 يوما ويتم الإعلان عن إجراء الانتخابات لخلو مقعد النقيب العام، وخلال اجتماع المجلس الأعلى للنقابة تم الموافقة على إجراء الانتخابات وتم تحديد جدول العملية الانتخابية.

وتم فتح باب الترشح على مقعد النقيب العام للتطبيقيين، يوم 27 مارس الماضي، حتى 5 أبريل الجاري، وجرى إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات يوم 6 أبريل، وبدأت عمليات تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات من 6 إلى 8 أبريل، وتم الفصل في الطعون والتظلمات والتنازلات يوم 10 أبريل، تمهيدا لإجراء الانتخابات اليوم 15 أبريل.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت الأسبوع الماضي برفض الدعوى المقامة من عبد المحسن إسماعيل وعدد من أعضاء نقابة التطبيقيين، والتي طالب فيها بوقف الدعوة لإجراء الجمعية العمومية المزمع انعقادها اليوم 15 أبريل 2023.

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