مدير التأمين الصحي بالشرقية يتفقد مستشفى المبرة

تفقد الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التأمين الصحي بالشرقية يرافقة الدكتور محمد ابو هاشم نائب مدير الفرع مستشفى المبرة حيث تفقد أقسام "الاستقبال والمعمل والاشعة ووحدة الكلى والمحضن والرعاية المركزة وصيدلية الادوية وصيدلية المستلزمات وقسم النساء وقسم الجراحة والمطبخ والمكاتب الادارية"

أطمئن مدير عام فرع التأمين الصحي بالشرقية علي سير العمل وتواجد الطاقم الطبى وتقديم الخدمة الطبية للمرضى المترددين على المستشفى كما أطمئن على عدم وجود اى معوقات بهذه الاقسام.

شدد "الديب" على حسن معاملة المرضى وذويهم وتسهيل اجراءات تلقيهم الخدمة وتوفير الادوية والمستلزمات اللازمة للمرضى وذلك فى حضور الدكتورة هناء احمد رشيد مدير مستشفى المبرة و الدكتور احمد عثمان مدير الشئون العلاجية بالمستشفى و الدكتور حسن عطية مدير الاستقبال والطوارئ واحمد حسنى رئيس الشئون المالية والادارية بالمستشفى.

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