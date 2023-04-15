سبت النور.. قوات الاحتلال تعرقل وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على المسيحيين المحتفلين في "سبت النور" ب القدس المحتلة.

كما عرقلت قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي، دخول المسيحيين والمحتفلين بسبت النور إلى كنيسة القيامة في القدس.

وأفادت تقارير إعلامية محليةأن قوات الاحتلال تحدد وتعرقل دخول المحتفلين إلى البلدة القديمة بالقدس المحتلة، فيما منعت المسيحيين من قطاع غزة الوصول كليا إلى مدينة القدس.

وكانت قد أكدت كنائس القدس المحتلة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فرضت قيودًا غير معقولة وغير مبررة وغير مسبوقة على الوصول إلى كنيسة القيامة، مشددة على أنها ستقوم بإجراء المراسم كما هو معتاد على مدار ألفي عام، رغم هذه القيود.

ودعت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، المسيحيين إلى المشاركة الحاشدة في فعاليات سبت النور المتعارف عليها منذ آلاف السنين، رغم إجراءات الاحتلال.