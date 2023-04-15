أخبار الفن| تفاصيل حفلات عيد الفطر.. رد نوال الزغبى على اتهامها باحتساء الكحول

تفاصيل حفلات عيد الفطر.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها نوال الزغبى ترد بقوة على اتهامها باحتساء الكحول في رمضان، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

يحل الفنان أحمد حاتم ضيفا على برنامج رامز جلال، اليوم السبت، ضمن حلقات برنامج المقالب الشهير رامز نيفر إند ، حيث من المفترض أن تكون الضحية 24 .

يستعد فنان العرب محمد عبده، لإحياء حفلتين غنائيتين، في المملكة العربية السعودية، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر المبارك، التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

يستعد الفنان عبادي الجوهر، لإحياء حفل غنائي ساهر مع الفنانة أميمة طالب، على مسرح محمد عبده أرينا بالعاصمة السعودية الرياض، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ضمن سلسلة حفلات جلسات عيد الفطر بالمملكة العربية السعودية.

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان، العديد من الأحداث المشوقة، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

يستعد الفنان رابح صقر، لإحياء حفل غنائي ساهر له على مسرح محمد عبده أرينا، في العاصمة السعودية الرياض، خامس أيام عيد الفطر المبارك، ضمن سلسلة حفلات جلسات عيد الفطر بالمملكة العربية السعودية.

تحل اليوم السبت، 15 أبريل ذكرى ميلاد الفنان عبد الفتاح القصري، والذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1905، ورحل عن عالمنا في 8 مارس عام 1964عن عمر يناهز الـ 58 عامًا.

لم يكن أعتراف الفنان محمد محيي، بالتعرض لأزمة نفسية هو الأعتراف الأول بين النجوم، حيث اعترف العديد من نجوم الفن بذهابهم إلى طبيب نفسي، في محاولة لإيجاد حلول لبعض الأزمات التي عانوا منها.

تعرضت الفنانة نوال الزغبى لهجوم شرس نتيجة ظهورها فى إحدى المناسبات فى رمضان وهى تحتسى كأس من الكحول وهو الأمر الذى آثار ضحة كبيرة.