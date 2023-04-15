الجرام بـ 2,594.. مفاجأة فى أسعار الذهب اليوم

تشهد أسعار الذهب حالة من الاضطراب على مدار الأيام الماضية حيث عاود المعدن الأصفر الارتفاع التدريجي خلال تعاملات أمس ألا أنه استقرار اليوم حيث سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت حوالي 2,270 جنيها للجرام.

وتعد أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم معلومة اقتصادية هام للكثير من المواطنين خاصة المقبلين على الزواج منهم والذين يسعون إلي تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة.

أهمية أسعار الذهب

كما تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة عند المستثمرين والذي يرغبون فى ادخار أموالهم خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ فى ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التى يعاني منها العالم أجمع.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,583 شراء 2,594

عيار 22 بيع 2,368 شراء 2,378

عيار 21 بيع 2,260 شراء 2,270

عيار 18 بيع 1,937 شراء 1,946

عيار 14 بيع 1,507 شراء 1,513

عيار 12 بيع 1,291 شراء 1,297

الاونصة بيع 80,327 شراء 80,682

الجنيه الذهب بيع 18,080 شراء 18,160

الكيلو بيع 2,582,857 شراء 2,594,286

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي تراجع سعر الأونصة بقيمة 37 دولارا حيث سجل سعر الأونصة 2005 دولارا أمس الجمعة بدلا من 2042 دولارا خلال بداية التعاملات اليوم.



كما سجلت أسعار الذهب تراجعا من أعلى مستوياتها منذ 13 شهر، وذلك بعد أداء استثنائي للمعدن النفيس خلال هذا الأسبوع، ليستغل الضعف الحالي في مستويات الدولار الأمريكية والتوقعات، أن الفيدرالي سينهي دورة رفع الفائدة في وقت مبكر.

وأظهرت الأسعار الفورية للذهب تراجعا بنسبة 0.1% ليتداول الذهب عند المستوى 2038 دولار للأونصة، بعد أن ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس بنسبة 1.3% مسجلة أعلى مستوى منذ 13 شهرا عند 2048.76 دولار للأونصة.

فيما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية وسجل أدنى مستوياته منذ عام عند 100.45 ليسجل انخفاض لليوم الرابع على التوالي في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بأكثر من 1%، وهو الانخفاض الأسبوعي السابع على التوالي.

