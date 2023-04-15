علي جمعة يبكي على الهواء لهذا السبب..فيديو

تحدث الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم .

ودخل علي جمعة في نوبة بكاء على الهواء أثناء حديثه عن تفاصيل وفاة الرسول، وذلك في حلقة اليوم من برنامج " وفوق كل ذي علم عليم " المذاع على قناة " صدى البلد".

قال علي جمعة :" نفسي تبكي عند الحديث عن وفاة الرسول محمد "، مضيفا:" ذكر وفاة النبي حدث جليل، وأخر كلمات النبي في الحياة الدنيا كانت « إلى الرفيق الأعلى»".

أضاف علي جمعة :" بعد وفاة النبي محمد تم الاختلاف على مكان دفن النبي محمد والبعض قال “النبي يدفن في موضع موته”.

وتابع علي جمعة:" وجه النبي موجه إلى القبلة في اللحد وينام على يمينه"، مضيفا:" الصحابة صلوا على النبي أكثر من يوم كامل وكانوا يصلون عليه فرادى".