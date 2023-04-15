علي جمعة: لابد من إذاعة التسجيلات النادرة لكبار القراء

وجه الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، رسالة إلى الإذاعة المصرية بضرورة الاهتمام بالأيقونات التي سطعت في دولة التلاوة وتمثل وجه دولة التلاوة في مصر.

وقال علي جمعة، في برنامج "مصر دولة التلاوة" على فضائية "الحياة"، إنه لابد من إذاعة التسجيلات النادرة للقراء الكبار، حتى لو بطريقة تبادلية مع الموجودين حاليا لكن التجاهل التام ليس له فائدة لا للوطن ولا للمؤسسة.

وقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن سبب تأخر التحاق الشيخ محمود رمضان بالإذاعة، هو الهالة الموجودة حول الدخول في الإذاعة.

وأضاف علي جمعة، أن الإذاعة كانت تشترط عدم الجمع بين القراءة والإنشاد ، فكان هذا سببا في حيرة الشيوخ وتأخرهم للتقديم في الإذاعة، وعام 1972م ، تقدم الشيخ محمود رمضان للإذاعة وانبهرت به لجنة الاختبار.

وأشار إلى أن تسجيلات الشيخ محمود رمضان في الإذاعة كانت قليلة، واشترك مع الشيخ النقشبندي في تسجيل أسماء الله الحسنى، ولم تذعها الإذاعة، وأبدلتها بتسجيل فرقة الموسيقى العربية.