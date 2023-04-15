الأجهر الحلقة 24.. سارة سلامة تشارك أحمد صفوت في محل المجوهرات

عرضت مساء اليوم الحلقة ٢٤ من مسلسل "الأجهر"، حيث شهدت العديد من الأحداث الهامة والمثيرة.

وشهدت أحداث الحلقة ٢٤، محاولة أحمد صفوت التقرب من ناهد السباعي ونور النبوي أشقاء عمرو سعد لكن الأجهر أحبط محاولاته.

وفاجأ عمرو سعد، أحمد صفوت "ميدا"، بوجود سارة سلامة "نولا"، في المحل الخاص به، وبأنها ستصبح شريكته في العمل.

وكشف عمرو سعد أن "نولا"، هي التي كشفت خطة عسران له، وساعدته على اللحاق بأكمذ صفوت قبل قتله.



وجدير بالذكر بأن مسلسل «الأجهر» يضم كوكبه ونخبه من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، دره، ساره سلامه، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعى، مصطفى أبو سريع، انوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفه عبد الرسول، نور النبوى، بدريه طلبه، محمد جمعه، محمد التاجى، نهله سلامه، ياسر الزنكلونى، محمد عبد الجواد، علاء عوض، حمدى هيكل، حسنى شتا، محمد خميس، أحمد حبشى، قصى الأمين وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف يرأسهم النجمه وفاء عامر وأشرف عبد الغفور وخالد زكى وباسم مغنية ورابى عمرو سعد وآخرين، وهو من إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان) للمنتج صادق أنور الصباح ومن تأليف ورشه ملوك المكونه من محمد فوزى وأحمد بكر وأحمد حلبة وأحمد عيد وإخراج ياسر سامى.