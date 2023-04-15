ماذا يحدث بالسودان .. البرلمان العربي قلِق ومصر توقف رحلات الطيران للخرطوم

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مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد "احمد دياب "

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن تطورات الأوضاع في السودان حيث دعت السفارة المصرية في السودان كافة المواطنين المصريين المقيمين في السودان  الى توخى أقصى درجات الحيطة والحذر والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع.

كما أكدت السفارة فى بيان لها  انها ستظل في تواصل مع كافة  المواطنين والطلبة المصريين المقيمين في السودان لإطلاعهم على تطورات الأوضاع أولا بأول وإعطاء كافة النصائح اللازمة لهم.

واعلنت وزارة الخارجية فى بيان أصدرته اليوم  أن مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان ، وطالبت كافة الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحماية الارواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاءً المصالح العليا للوطن.

وتوالت ردود الأفعال الدولية منذ الصباح على هذه الأحداث الجارية في السودان، حيث نددت عدة عواصم إلى جانب بعثة الأمم المتحدة في السودان، بتصاعد العنف واكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، إنه يندد بشدة باندلاع القتال، وقال إنه تواصل مع الطرفين وطالب منهما وقف القتال على الفور لضمان سلامة الشعب السوداني وتجنيب البلاد المزيد من العنف".

وفي أول تعليق لواشنطن، على الأحداث المتسارعة في السودان، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن هناك مسائل عالقة في السودان يجب معالجتها فورا لدعم الاتفاق الإطاري.

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