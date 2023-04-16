بيدوروا على الكنز.. حبس شخصين لتنقيبهما عن الآثار بالمرج

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنهما.

كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط شخصين حال قيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين- مقيمان بدائرة القسم) بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنهما بدائرة القسم.

وتم استهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبطهما، حال قيامهما بأعمال التنقيب عن الآثار بالعقار محل الواقعة.

وعُثر بداخلها على حفرة بقطر 2,5 متر وعمق 2 متر ، وأدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.