النائب عادل عبد الفضيل يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

يتقدم النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بأخلص التهاني القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

كما يتقدم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات لجميع الأخوة أقباط مصر داعيا الله تعالى أن يعيده عليكم بكل الخير والبركات، وعلى قداسة البابا بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا؛ راجياً للنسيج الوطني المصري المزيد من الترابط ليكون دوماً سداً منيعاً تندحر أمامه المكائد والشدائد، لتمضي مسيرة الوطن لبلوغ التنمية والازدهار كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار.

وأدعو الله تعالى أن يحفظ مصر، وأن يرعى أهلها، وأن يديم عليها أعيادها وانتصارتها، وأن ينعم على شعبها بدوام التقدم والرخاء والازدهار.. مع أطيب تمنياتي.. وكل عام وأنتم بخير .