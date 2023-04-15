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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وادي دجلة يشارك في نهائي بطولة بريطانيا للإسكواش

صدى البلد

تأهل لاعبا أندية وادى دجلة، علي فرج ونوران جوهر إلى الدور النهائي لبطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، ليصبح "وادى دجلة" النادي الوحيد في العالم المشارك في المباراة النهائية بالبطولة بمنافسات الرجال والسيدات، ويقترب "وادى دجلة" من تحقيق لقب بطولة بريطانيا-إحدى البطولات البلاتينية- ورفع علم مصر في مدينة برمنجهام المستضيفة للبطولة.

وصعد علي فرج لاعب وادى دجلة للمباراة النهائية لبطولة بريطانيا للإسكواش، بعد فوزه على زميله في النادي مازن هشام بنتيجة (1-3) بواقع نقاط (4-11) (4-11)( 8-11) (11-2) في مباراة استغرقت 42 دقيقة، ويواجه "فرج"، المصنف الخامس عالميًا في المباراة النهائية اللاعب البيروفي دييجو إلياس المصنف الـثاني عالميًا.

فيما تخوض الدجلاوية نوران جوهر المصنفة الأولي عالميًا المباراة النهائية أمام اللاعبة المصرية نور الشربيني المصنفة الـثالثة عالميًا، بعد تغلبها على اللاعبة النيوزيلندية جويل كينج المصنفة الـرابعة عالميًا، بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-3)(11-9)(11-1)، في مباراة استغرقت 33 دقيقة.

وانطلقت بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش يوم 9 أبريل الجاري، وتستمر المنافسات حتى يوم 16 من الشهر الجاري بمدينة برمنجهام بمشاركة 9 لاعبين من أندية وادى دجلة وهم علي فرج، ويوسف إبراهيم، ومازن هشام، ويحيي النوساني، ونوران جوهر، وهانيا الحمامي، وروان العربي، وهنا معتز، ونور أبو المكارم، بمجموع جوائز 179 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وتعتبر إحدى البطولات البلاتينية للإسكواش.

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