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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية : الاتحاد الأوروبي يدعم مصر في جهودها لوقف العنف بالسودان

شكري
شكري

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالا مساء اليوم من جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للتشاور والتنسيق بشأن التطورات الجارية في السودان.

وحرص وزير الخارجية على اطلاع المسئول الأوروبي على الجهود التي تبذلها مصر منذ بداية اندلاع الأزمة لوقف العنف الدائر، ودعوتها لجميع الأطراف لضبط النفس ووضع حد للمواجهات المسلحة، حقنا للدماء وحفاظا على مقدرات الشعب السوداني الشقيق.


وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن جوزيب بوريل أكد خلال الاتصال دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في هذه الجهود، والحرص على التنسيق مع مصر خلال الفترة القادمة للعمل على وقف العمليات العسكرية الجارية في السودان وتجنب المزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية.

مصر سامح شكري وزير الخارجية سامح شكري وزير الخارجية العمليات العسكرية المتحدث الرسمى

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