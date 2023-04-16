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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العصيدة وتجمعات الإفطار.. عادات سودانية تميز شهر رمضان

عصيدة
عصيدة

يرتبط شهر رمضان بالعديد من العادات والتقاليد الشعبية في السودان، إذ يحرص أهل البلد دومًا على توارث هذه العادات والحفاظ عليها من الاندثار اجتماعيًا.

وتناول تقرير على شاشة "القاهرة الإخبارية"، بعض العادات السودانية خلال شهر رمضان، والتي تجعله شهرًا مميزًا على جميع المستويات، وأبرزها تناول بعض الأطباق والمشروبات مثل "العصيدة والكركديه" وغيرهما.

وبخلاف المأكولات والمشروبات، تظل عادة إيقاف الشوارع لإقامة حفلات إفطار جماعية تضامنية بين أهل البلد، واحدة من أبرز العادات والتقاليد التي تميز رمضان في السودان.

ويحرص السودانيون على التشارك في إقامة حفلات إفطار جماعية، وذلك من خلال إحضار بعض المأكولات والمشروبات والتمور، ومن ثم النزول بها إلى الشوارع وتناولها برفقة الجيران والمارة.

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