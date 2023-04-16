عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوداني: السيطرة على جميع مقار قوات الدعم السريع بأم درمان

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عن السيطرة على جميع مقار قوات الدعم السريع بأم درمان، وفقا لتصريحات تليفزيونية.

وأكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية العميد ركن نبيل عبد الله، إطلاق قوات الدعم السريع المتمردة على مدار اليوم العديد من البيانات الكاذبة حول الاستيلاء على مقار للجيش بقصد إيهام المواطنين السودانيين بسيطرتهم على السلطة في السودان وهو ما لم يتحقق، ولا تعدو إعلاناتهم وبياناتهم إلى كونها ترهات .

وقال العميد ركن نبيل عبد الله، في تصريحات تليفزيونية، منذ قليل، نشرتها الصفحة الرسمية للقيادة العامة للقوات المسلحة، إن الجيش السوداني موجود ويدير معركتها الوطنية وتقوم بواجباتها، منوها بأن المتمردين نشروا ادعاء كاذبا قبل قليل بالسيطرة على سلاح المهندسين العسكريين السودانين، وهو محض افتراء لمحاولة كاذبة لرفع الروح المعنوية لعناصرهم.

كما نفى الناطق الرسمي للجيش السوداني ما زعمته الميليشيا المتمردة بانهم اعتقلوا قائد قوات الفيرزا السابع، مؤكدًا أن القائد المستهدف بالادعاء على رأس قواته الآن يدير معركته .

كما نفى العميد نبيل عبدالله ما ادعته ميليشا الدعم السريع من احتلال مواقع القيادة العامة للقوات المسلحة، مؤكدا بشكل قاطع أن ما ينشره المتمردون محض أكاذيب، مشيرا إلى أن قيادات الجيش السوداني كلهم موجودون في مواقعهم ويشرفون على العملية العسكرية ضد المتمردين على أكمل وجه.

وقال الناطق باسم الجيش السوداني إن ما يدور في بلاده ما هي الا معركة شوارع ومدن وهي بطبيعتها تأخذ وقتا لإعلان اتمام السيطرة على الأمور، مشيرا الى صدور بيان قبل عدة  أيام من القيادة العامة تم التأكيد خلاله أن قوات الدعم السريع تقوم بحشد قوات كبيرة بالعاصمة وفي بعض مدن البلاد.

وأشار إلى أن الاشتباكات مازالت متواصلة بين القوات السودانية وعناصر ميليشا الدعم السريع منذ الساعة السابعة من صباح اليوم السبت حتى اللحظة، موضحا أن المتمردين عمدوا لاشعال المعركة على أرض الخرطوم ليتخذوا من مواطنيها دروعا بشرية .

وقال: “المعركة الدائرة هي حرب شوارع والقوات السودانية تحاول بقدر الإمكان إدارة هذه المعركة بطريقة تمنع سقوط مدنيين أبرياء ضحايا للعدوان من قبل عناصر المتمردين”.

الجيش السودان الجيش السوداني حرب شوارع القيادة العامة القيادة العامة للقوات المسلحة الدعم السريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 6 الأيام المقبلة

الجرام بـ 2,594.. مفاجأة فى أسعار الذهب اليوم

أول تحرك من الأهلي بعد سباب جماهيره لشيكابالا

راقبها لحد ما شاف بعينه.. ردّ انتقامي من زوج مخدوع في مراته

قائد قوات الدعم السريع السودانية: القوات المصرية بأمان..ونأسف لظهور مقاطع فيديو لهم

ذات عائد تراكمي.. طرح شهادة جديدة بفائدة 39%| تفاصيل

دعاء فك السحر فورا.. 31 كلمة كشفها الشيخ الشعراوي لعلاج كل داء والعين والحسد

الجيش السوداني: السيطرة على جميع مقار قوات الدعم السريع بأم درمان

موضوعات متعلقة

خروج قطار يحمل مواد خطرة عن مساره شمال الولايات المتحدة

المانيا تعلن التخلي عن النووي وتغلق آخر 3 مفاعلات

مجلس الأمن يقرر تمديد العقوبات الدولية على السودان

أمام العنف الدائر | إجراء مفاجئ من قائد الجيش السوداني يخص الجنود

الناطق باسم الجيش السوداني: المعركة الدائرة «حرب شوارع».. وبيانات المتمردين كلها كذب

متمردو ميليشيا حميدتي يخلعون زيّهم العسكري ويهربون من دائرة العنف | صور

الجيش السوداني: ميليشيا حميدتي المتمردة تنشر أكاذيب.. وقياداتها اختبأوا

محاكمة عسكرية | تحذير عاجل من الجيش السوداني لقوات الدعم السريع

ترشيحاتنا

البحوث الفلكية يضم محطة رصد الزلازل بمنطقة الحمام في مطروح

مصر تستعرض أولويات رئاسة النيباد وخطط الإسراع في تنفيذ أهداف أجندة 2063

الجيش السوداني: السيطرة على جميع مقار قوات الدعم السريع بأم درمان

دعاء ليلة القدر.. هل تكون في 25 رمضان؟

علامات ليلة القدر.. اعرف فضائلها وكيفية الفوز بها

السعر الجديد لـ BMW X3 موديل 2023 في مصر .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

40 فائدة لجسمك عند تناول السبانخ.. تعرف عليها

الممنوعون من تناول الكحك فى العيد .. اكتشفهم

منها المحار والزنجبيل.. أطعمة مفيدة للرجال في إجازة العيد

لو كلت فسيخ.. أطعمة تحارب البكتريا تعرف عليها

فيديو

اتهموها بشرب الخمور في رمضان.. كيف ردت نوال الزغبي؟| فيديوجراف

عبد القادر يستعد للانتقال إلى ـسيسكا موسكو وديانج لـ بشكتاش التركي |فيديو

ماذا يحدث بالسودان .. البرلمان العربي قلِق ومصر توقف رحلات الطيران للخرطوم

أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 مفاجأة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ