الجيش السوداني: السيطرة على جميع مقار قوات الدعم السريع بأم درمان

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عن السيطرة على جميع مقار قوات الدعم السريع بأم درمان، وفقا لتصريحات تليفزيونية.

وأكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية العميد ركن نبيل عبد الله، إطلاق قوات الدعم السريع المتمردة على مدار اليوم العديد من البيانات الكاذبة حول الاستيلاء على مقار للجيش بقصد إيهام المواطنين السودانيين بسيطرتهم على السلطة في السودان وهو ما لم يتحقق، ولا تعدو إعلاناتهم وبياناتهم إلى كونها ترهات .

وقال العميد ركن نبيل عبد الله، في تصريحات تليفزيونية، منذ قليل، نشرتها الصفحة الرسمية للقيادة العامة للقوات المسلحة، إن الجيش السوداني موجود ويدير معركتها الوطنية وتقوم بواجباتها، منوها بأن المتمردين نشروا ادعاء كاذبا قبل قليل بالسيطرة على سلاح المهندسين العسكريين السودانين، وهو محض افتراء لمحاولة كاذبة لرفع الروح المعنوية لعناصرهم.

كما نفى الناطق الرسمي للجيش السوداني ما زعمته الميليشيا المتمردة بانهم اعتقلوا قائد قوات الفيرزا السابع، مؤكدًا أن القائد المستهدف بالادعاء على رأس قواته الآن يدير معركته .

كما نفى العميد نبيل عبدالله ما ادعته ميليشا الدعم السريع من احتلال مواقع القيادة العامة للقوات المسلحة، مؤكدا بشكل قاطع أن ما ينشره المتمردون محض أكاذيب، مشيرا إلى أن قيادات الجيش السوداني كلهم موجودون في مواقعهم ويشرفون على العملية العسكرية ضد المتمردين على أكمل وجه.

وقال الناطق باسم الجيش السوداني إن ما يدور في بلاده ما هي الا معركة شوارع ومدن وهي بطبيعتها تأخذ وقتا لإعلان اتمام السيطرة على الأمور، مشيرا الى صدور بيان قبل عدة أيام من القيادة العامة تم التأكيد خلاله أن قوات الدعم السريع تقوم بحشد قوات كبيرة بالعاصمة وفي بعض مدن البلاد.

وأشار إلى أن الاشتباكات مازالت متواصلة بين القوات السودانية وعناصر ميليشا الدعم السريع منذ الساعة السابعة من صباح اليوم السبت حتى اللحظة، موضحا أن المتمردين عمدوا لاشعال المعركة على أرض الخرطوم ليتخذوا من مواطنيها دروعا بشرية .

وقال: “المعركة الدائرة هي حرب شوارع والقوات السودانية تحاول بقدر الإمكان إدارة هذه المعركة بطريقة تمنع سقوط مدنيين أبرياء ضحايا للعدوان من قبل عناصر المتمردين”.