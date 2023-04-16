مسلسل ضرب نار الحلقة 24.. أحمد العوضي ينتقم من تاجر المخدرات

شهدت الحلقة 24 من مسلسل ضرب نار انتقام أحمد العوضي من القص تاجر المخدرات .

وذهب العوضي إلى القص واشتبك مع رجاله حتي وصل له ؛ ثم قام بقتله انتقاما لشقيق ياسمين عبد العزيز والذي توفى بسبب المخدرات .



وفاة شقيق مهره:

وتلقت مهرة (ياسمين عبد العزيز) اتصالا يخبرها بوفاة شقيقها طارق (أحمد غزي)، لتذهب مسرعة إلى مكان تواجده وتنهار من البكاء وهي تحتضن جثمانه، ثم دفنه وسط حزنها الشديد هي وشقيقتها بوجود زيدان (ماجد المصري) بجوارها، كما يتواجد جابر (أحمد العوضي) ولكن بشكل متخفي.



في المقابل اعترفت سحر صديقة مهره لصفاء شقيقة زيدان ؛ ان الولد ليس ابن زيدان (ماجد المصري) ولكنه الابن الحقيقي لجابر (أحمد العوضي).

ضرب نار . موعد المسلسل :

ويذاع مسلسل ضرب نار عبر قناة اون في الساعة ١٠ مساء .

ضرب نار ..أبطال المسلسل :

مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

مسلسل ضرب نار:

مسلسل «ضرب نار» الحلقة الأولى تدور أحداثها في إطار اجتماعي صعيدي حول شاب يدعى جابر الكوماندا يأتي من سوهاج إلى مصر ويتعرض للعديد من الضغوطات.