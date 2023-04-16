هيونداي تعلن عن أسعار كونا 2023.. صور

كشفت العلامة التجارية الكورية هيونداي عن أسعار سياراتها الجديدة كونا، والتي تأتي بالعديد من الإصدارات التي تعمل بالبنزين والكهرباء، وذلك قبل إطلاق النموذج في وقت لاحق من هذا العام.

هيونداي كونا

يبدأ سعر السيارة هيونداي كونا من 25,725 جنيه إسترليني، حيث تحصل أرخص سيارة كونا على محرك بنزين بسعة 1.0 لتر بشاحن توربيني ينتج 118 حصانًا وانبعاثات مؤقتة لثاني أكسيد الكربون تبلغ 131-150 جم / كم - ومستوى تقليم متقدم.

هيونداي كونا

يوفر ذلك الأساسيات بما في ذلك عجلات من سبائك معدنية مقاس 17 بوصة ومقاعد أمامية قابلة لضبط الارتفاع بالإضافة إلى شاشتين منحنيتين مقاس 12.3 بوصة أحدهما يعرض أدوات والآخر شاشة تعمل باللمس للمعلومات والترفيه تدعم Apple CarPlayو Android Autoللنسخ المتطابق للهواتف الذكية.

هيونداي كونا

تبلغ تكلفة إصدار N Line بسعر 27.525 جنيهًا إسترلينيًا، مما يوفر عناصر تصميم رياضية وعجلات من سبائك 18 بوصة وباب خلفي يعمل بالطاقة، في الداخل تضيف عجلة قيادة مُدفأة وإضاءة محيطة ولوحة شحن للهاتف اللاسلكي.

هيونداي كونا

يتوفر إصدار N Line S بسعر 29,925 جنيهًا إسترلينيًا، وسيحتوي على مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا من جلد الكانتارا مع تدفئة وتهوية ، بالإضافة إلى نظام تحكم في المناخ ثلاثي المناطق ونظام صوت Bose مع سبعة مكبرات صوت، كما أنها تفتح خيار محرك بنزين بقوة 195 حصانًا بسعة 1.6 لتر بشاحن توربيني ، بتكلفة إضافية قدرها 1800 جنيه إسترليني ومطابقة وحدة سعة 1.0 لتر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

يأتي إصدار Ultimate بنفس سعر N Line S ويوفر تصميمًا أكثر دقة ومقاعد أمامية مكسوة بالجلد بالكامل وفتحة سقف.

هيونداي كونا

يكلف اختيار علبة التروس الأوتوماتيكية ذات القابض المزدوج بسبع سرعات 2000 جنيه إسترليني إضافية، بغض النظر عن مستوى الإصدار.

تنتج مجموعة نقل الحركة الهجينة في كونا 139 حصانًا و101-117 جم / كم من ثاني أكسيد الكربون على الرغم من أن الحد الأعلى للانبعاثات يختلف اعتمادًا على مستوى القطع المختار وينخفض إلى 110 جم / كم في الطرازات المتقدمة.

يكلف 30,025 جنيهًا إسترلينيًا في الإصدار السابق، و 31,825 جنيهًا إسترلينيًا في N Lineو 34,225 جنيهًا إسترلينيًا في N Line Sو Ultimate، وتم تجهيز جميع الموديلات الهجينة بصندوق تروس أوتوماتيكي مزدوج القابض بست سرعات.

لم يتم بعد تفصيل أسعار هيونداي كونا الكهربائية رسميًا، ولكن من المتوقع أن تبدأ بحوالي 33000 جنيه إسترليني، وسيتم تقديمه مع مجموعتين من المحركات: نموذج قياسي بمحرك بقوة 154 حصانًا وبطارية 48.4 كيلو واط في الساعة ، وطراز طويل المدى بمحرك بقوة 214 حصانًا وبطارية 65.4 كيلو واط في الساعة.