مسلسلات رمضان الحلقة 24.. إجهاض زينة في جعفر العمدة وجدعنة مصطفى شعبان في بابا المجال

شهدت الحلقات رقم 24 من مسلسلات رمضان العديد من الأحداث والتطورات، مع اقتراب انتهاء الشهر وتصاعد المشاهد، خاصة مع طرح مسلسلات جديدة خلال الأيام الماضية.

بابا المجال

شهدت الحلقة الـ 24 من مسلسل بابا المجال أحداثًا مثيرة، حيث يكتشف عزوز ورجب أن الآثار مدفونة تحت المسجد، فيما تدس حبيبة ومها ذهب ومخدرات لجميلة (نسرين أمين)، لكن زين (مصطفى شعبان) يقول إنها تخصه ويضحي بنفسه من أجل نسرين أمين.

ضرب نار

شهدت الحلقة 24 من مسلسل ضرب نار انتقام أحمد العوضي من القص تاجر المخدرات .

وذهب العوضي إلى القص واشتبك مع رجاله حتي وصل له؛ ثم قام بقتله انتقاما لشقيق ياسمين عبد العزيز والذي توفى بسبب المخدرات.

سوق الكانتو

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل “سوق الكانتو” العديد من الاحداث المشوقة حيث دافع أمير كرارة عن حق دهب التي تم قتلها.

ومن ثم نرى مشهد للمعلم رشاد وهو اقترب أن يحصل على الباشوية، وفتح المحل الخاص به.

بينما رفضت ثراء جبيل، ان يقترب علوان منها بعد الزواج بسبب تخليه عنها في وقت ما.

ليلة السقوط

الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل ليلة السقوط، المعروض على شاشات روتانا، زاكروس،lbc، تنفيذ خطة شيطانية من الذباح، طارق لطفى، ضد كلا من جوانا، صبا مبارك وكريستين، كنده حنا، حيث أمر بتصوير فيديو لشقيق جوانا يعلن فيه استشهاده، وهى الخطة التى أراد بها أن يكسر جوانا ويجعلها تتوسل له لإنقاذه.

كذلك أمر الذباح أن يتم القبض على جوانا وكريستين ووضعهن فى سجون داعش بعد أن حاولا تقييد الذباح وتعذيبه.



ليل أم البنات

مسلسل ليل أم البنات الحلقة 24 شهدت تطور جديد فى الأحداث حيث تكتشف ليل "سهير رمزى" حقيقة ما تعرضت له ابنتها عالية "هايدى رفعت" وأنها تعرضت للاعتداء على يد زين "محمد مهران" وتتعرض ليل لصدمة كبيرة بسبب ابنتها.

بينما تتفق إحدى بناتها مع شقيقتها على أن يفاجئ ليل باتمام كافة تفاصيل أوراقها الخاصة من أجل سفر إلى السعودية لأداء فريضة العمرة.

حضرة العمدة

انفعل إدوارد خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 24، على كابر، معتبرا أنها خانت العائلة لشهادتها ضد شقيقها، حيث حاول طردها خارج المنزل والعودة إلى أهل زوجها، فيما طالبه والده أحمد بدير «ضرغام دهيشة» بالتوقف عن توبيخ شقيقته.

ودخلت بسمة في حالة انهيار شديدة بعد انفعال شقيقها عليها، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 24، فيما تحاول تبرير موقفها وأن زوجها محمود حافظ وراء إقناعها بشهادة الحق، وبشكل مفاجئ طالب أحمد بدير من ابنه بأن تكف عن البكاء، حيث قال لها: بنت ضرغام دهيشة متعيطش ولا توطي رأسها.. بنت ضرغام تؤمر وتوجه وترفع رأسها لفوق، حيث أكد لها أنه ليس غاضباً منها.

رسالة الامام

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 24 تطورا جديدا فى الأحداث حيث يتولى السرى "حمزة العيلى" إدارة الفسطاط ويدخلها بعد أن يلقى خطابات على أهلها حيث يتعود بأن يعم العدل والخير البلاد

بينما يقرر الإمام الشافعى "خالد النبوى" أن يصطحب ابنتيه فاطمة وزينب ومعها إحدى الفتيات التى طلبت حضور جلسات العلم فى المسجد وأكد الشافعى أن طلب العلم فريضة على كل مؤمن ومؤمنة.

ستهم

مسلسل ستهم الحلقة 24، العديد من المفاجآت، والتحولات الدرامية داخل أحداث المسلسل كان أبرزها خناقة ستهم الشخصية التي تقدمها "روجينا"، مع شقيقها الأكبر رماح الشخصية التي يقدمها الفنان جهاد سعد، أمام الناس في القهوة، ووصل الأمر للتشابك بالأيدي، لولا تدخل شقيقهم جبر الشخصية التي يقدمها "محمد عبد الحافظ"، والعديد من المرارة في الشارع.



الكبير 7

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24، تطورات في الأحداث بطريقة كوميدية، بعد عرض الحلقة، عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وخلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24، يدخل عمدة المزاريطة (أحمد مكي) في حالة نفسية سيئة، بسبب إخفاء عمته اسم عريسها.

عملة نادرة

الحلقة 24 من مسلسل عملة نادرة، العديد من الأحداث المهمة حول شخصية "نادرة" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم ووحماها "عبد الجبار" والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.



تبدأ الأحداث وعبد الجبار يجلس مع الشيخ المنزلاوي ويدخل حسن أبو عصايا ويلومه الشيخ المنزلاوي على استضافته لنادرة في منزله وهو امر غير لائق خاصاً انها غريبة عنهم، يخبرهم حسن أبو عصايا أنه تزوج نادرة.

الاجهر

الحلقة ٢٤ من مسلسل "الأجهر"، شهدت العديد من الأحداث الهامة والمثيرة.

وشهدت أحداث الحلقة ٢٤، محاولة أحمد صفوت التقرب من ناهد السباعي ونور النبوي أشقاء عمرو سعد لكن الأجهر أحبط محاولاته.

وفاجأ عمرو سعد، أحمد صفوت "ميدا"، بوجود سارة سلامة "نولا"، في المحل الخاص به، وبأنها ستصبح شريكته في العمل.

جعفر العمدة

شهدت الحلقة 24 من مسلسل جعفر العمدة؛ طرد شوقي فتح الله لوداد من منزله وقام بطلاقها .

في الوقت التي طلبت فيه وداد السماح من سيد ولكنه ضربها بالقلم وأنكرت أنها قد حاولت قتل عايدة .

بينما وافق محمد رمضان على حمل زوجاته ؛ فيما رفضت إيمان العاصي ذلك الطلب .

وأرسلت إيمان العاصي سيدات إلي زينة لكي يجهضن جنينها وبالفعل قمن بضربه.

جميلة

الحلقة ال 24 ، من مسلسل جميلة، والذي تخوض من خلاله الفنانة ريهام حجاج الماراثون الرمضاني لهذا العام .

شهدت الحلقة العديد من الاحداث ومنها قيام شريف “هشام إسماعيل ” بضرب زوجته وطردها من المنزل ، وأجبرها علي التوقيع علي أوراق تنازل عن حقوقها وحضانة ابنتها ، حيث ذهبت الي جميلة لتستنجد بها .

1000 حمد الله على السلامة

بدأت الأحداث بلطم انشرح خديها بعد تصديق سميحة لكلام سمير عن بيع الشقة، وتخبر انشراح سميحة انها زارت بعض الناس للمباركة لهم ثم حدثت لهم حوادث "صدفة" تخاف سميحة من انشراح خاصاً بعد رويتها لسامح والاطراء على مظهرة ثم يسقط سامح وتخاف سميحة أكثر وترحب بانصراف انشراح فور المكالمة التي وردت لها، يخبر أكرم فوقية بما حدث مع سمير وعدة بوظيفة مناسبة، تشجع فوقية أكرم على قبول الوظيفة، يكتشف أكرم ان فوقية تصنع له الشاي من الماء الموجود في حوض السمك.