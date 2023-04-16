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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الحق الفرصة .. متسوبيشى اتراج 2023 بتخفيض 70%

ميتسوبيشي اتراج موديل
ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

وافق مجلس الوزراء مؤخرا بالتعديلات التى أقرها مجلس النواب منذ فترة ، والتى كان أبرزها خصم 70% على قيمة الوديعة لبعض السيارات  ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 

وتمت التعديلات على القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، بتخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات ، و مد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023 .

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بالإضافة إلى تمديد مدة العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء حظر البيع عليها، وإعادة تقييم السيارات وفقاً لفئات مدرجة الأساسية، والمتوسطة، والكاملة وذلك حسب عدد الكماليات بالسيارة .

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 

وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب القانون وفقاً لنوع العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا، ويتم إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة ويتم وضع الوديعة في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وتأتى السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 واحدة من اهم السيارات ، التى يتم البحث عنها داخل اسواقنا العربية والعالمية .

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 

وتأتى الوديعة الدولارية للسيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 ، ذات الفئة الكاملة بسعر 7.594 دولار ، أما الفئة المتوسطة 6.075 دولار ، وتأتى الفئة الأساسية بسعر 5.696 دولار .

 

وتحتوي السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 على ناقل حركة أوتوماتيكي 6 غيار CVT، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، ومحرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يتمكن من انتاج 100 نيوتن/متر، وقوة اجمالية قدرها 76 حصانا.

 

وتاتى الأبعاد الخارجية للسيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 ، بطول الكلي 4305 مم، و العرض الكلي 1670 مم، و الارتفاع الكلي 1515 مم، و الخلوص الأرضي 170 مم.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 

تضم السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 نظاما صوتيا ترفيهيا، ومرايا جانبية كهربائية، شبكة أمامية مطعمة بالكروم، جنوط 15 بوصة، مصابيح ضباب خلفية وأمامية، بالاضافة إلى مصباح LED للتوقف.

 

وزودت السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 بمكيف هواء، وقفل مركزي "سنتر لوك"، بالاضافة إلى نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS، و نظام التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، ومانع الانغلاق ABS، ونظام النشط بثبات السيارة ASC.

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