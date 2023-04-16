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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير شوارع الحوامدية|شاهد

ابراهيم الشهابي،
ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مشروعات الخطة الاستثمارية لمشروعات الرصف بمدينة الحوامدية للوقوف علي معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير التي تشهدها شوارع المدينة، وذلك في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.


وتابع نائب محافظ الجيزة، أعمال وضع الطبقة السطحية للأسفلت بشارع صلاح سالم بداية من شارع النزهه حتي شارع سعد زغلول ووضع طبقه السن بشارع ذكري أدريس، بداية من طريق ١١ حتي أخر شارع سعد زغلول. 


ووجه نائب محافظ الجيزة، برفع معدلات التنفيذ مشددا علي المتابعه المستمرة بالتنسيق بين رئيس المدينة والجهات المعنية للأنتهاء من تنفيذ أعمال التطوير والرصف الجارية بشوارع المدينة مع إلزام الشركة المنفذة للأعمال بالجدول الزمني المحدد مع مراعاه الجوده في التنفيذ.


كما أجرى نائب محافظ الجيزة، جولة ميدانية سيرا علي الاقدام بطريق ١١ وشوارع سعد زغلول وجمال عبد الناصر والجمهورية لمتابعة الحالة العامة للنظافة والاشغالات.


كما إلتقى نائب محافظ الجيزة، بعدد كبير من المواطنين بمدينة الحوامدية لتعرف علي مشكلاتهم علي الطبيعة. 


رافق نائب المحافظ خلال الجولة، هاني السيسي، رئيس مدينة الحوامدية، ومسؤلي مديرية الطرق بالمحافظة وشركات مياة الشرب الصرف والصرف الصحي بالجيزة والشركة المنفذة للأعمال.

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نائب محافظ الجيزة محافظ الجيزة مشروعات الخطة الإستثمارية مشروعات الرصف مدينة الحوامدية شارع صلاح سالم

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